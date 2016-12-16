Отримання відомостей про доходи у смартфоні за 5 хвилин!

Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що отримати відомості про суми виплачених доходів можна в мобільному застосунку «Моя податкова».

Як це працює?

Необхідно завантажити застосунок «Моя податкова» в App Store або Google Play;

- ідентифікуватися онлайн з використанням файлового або хмарного КЕП будь-якого надавача;

- обрати «Отримати відомості про суми виплачених доходів» у розділі «Послуги»;

- вказати необхідний період, за який бажаєте отримати відомості;

- отримати результат за 5 хвилин.

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Продовжує роботу комунікаційна податкова платформа

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що податкова служба продовжує політику відкритості та прозорості у своїй діяльності. Тож задля налагодження оперативного та дієвого діалогу з бізнес-спільнотою і громадськістю працює комунікаційна податкова платформа - lv.ikc@tax.gov.ua.

Представники бізнесу та громадськості можуть звернутися до ГУ ДПС в області з нагальними питаннями стосовно податкового та іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на органи ДПС, а також із пропозиціями щодо необхідності проведення певних заходів за визначеною тематикою. Направляючи звернення чи пропозицію на зазначену електронну скриньку, податківці рекомендують вказувати назву та контактні дані.



Особливості подання до контролюючого органу декларації акцизного податку суб’єктом господарювання

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що підпунктом 212.1.11 п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу передбачено, що платниками акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є особа – суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів (крім тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах).

Податкова декларація подається за звітний період в установлені ПКУ строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків.

Особи – суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність.

Відповідно до абзацу першого п. 2 розд. І Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 14 зі змінами та доповненнями (далі – Порядок № 14), особи, визначені ст. 212 ПКУ як платники акцизного податку складають та подають декларацію акцизного податку (далі – Декларація).

Декларація за звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, подається платником щомісяця протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця, до контролюючого органу за місцем обліку такого платника.

Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, має перебувати на обліку та подавати Декларацію до контролюючих органів за місцезнаходженням пунктів продажу товарів.

Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, сплачує податок за місцем здійснення реалізації таких товарів на бюджетний рахунок територіальної громади, відкритий в Державній казначейській службі України для сплати акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Отже, суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами, що має один або декілька пунктів продажу, які розташовані на території підпорядкованій одному органу місцевого самоврядування (один Код території) складає та подає Декларацію та заповнює один Додаток 6 до Декларації відповідно до цього Коду території.

Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами, що має декілька пунктів продажу товарів, які розташовані на територіях підпорядкованих різним органам самоврядування (різні Коди територій), які обслуговуються різними контролюючими органами, складає та подає Декларації до кожного контролюючого органу та заповнює Додатки 6 до Декларації окремо за кожним Кодом території згідно з третім або додатковим (за наявності) рівнем Коду території адміністративно-територіальної одиниці, у межах якої знаходяться місця здійснення реалізації підакцизних товарів.

Якщо у суб’єкта господарювання пункти продажу розташовані в декількох органах самоврядування (різні Коди територій), які обслуговуються одним контролюючим органом, то платник подає до такого контролюючого органу одну Декларацію з кількістю Додатків 6, що відповідає кількості Кодів територій окремо за кожним кодом території згідно з третім або додатковим (за наявності) рівнем Коду території адміністративно-територіальної одиниці, у межах якої знаходяться місця здійснення реалізації підакцизних товарів.



Порядок заповнення платіжних інструкцій на сплату платежів до бюджету та фондів соціального страхування

Золочівська ДПІ нагадує, що юридичні особи, підприємці та громадяни при здійсненні сплати податкових платежів та єдиного внеску заповнюють у платіжній інструкції всі обов’язкові реквізити.

Перелік обов’язкових реквізитів платіжної інструкції, які заповнюються платниками, визначено Інструкцією про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 163, та Порядком заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 22 березня 2023 року № 148 (далі – Порядок № 148).

Зокрема, зосереджуємо увагу на особливостях заповнення 3-х реквізитів: «Призначення платежу»; «Код платника»; «Код фактичного платника».

Реквізит «Призначення платежу» заповнюється згідно з прикладами, наведеними у Порядку № 148.

Обов’язковий реквізит «Код платника» заповнюють всі платники, які сплачують податки, збори, інші платежі та єдиний внесок. Юридичні особи у реквізиті «Код платника» зазначають код ЄДРПОУ, фізичні особи – підприємці та громадяни – податковий номер.

Реквізит «Код фактичного платника» заповнюється в наступних випадках:

1) юридичними особами:

у разі, якщо юридичні особи у своєму складі мають відокремлені підрозділи, представництва та сплачують платежі до бюджету і фондів соціального страхування за відокремлені підрозділи, представництва.

При цьому юридичні особи у реквізиті «Код платника» платіжної інструкції зазначають власний код ЄДРПОУ, а у реквізиті «Код фактичного платника» – код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу, представництва;

2) громадянами:

у разі, якщо громадяни сплачують податкові платежі та єдиний внесок за допомогою технічного пристрою (банківський автомат, платіжний термінал, програмно-технічний комплекс самообслуговування, програмно-апаратне середовище мобільного телефону, інший пристрій) або через каси надавачів платіжних послуг.

При цьому громадяни у реквізиті «Код фактичного платника» платіжної інструкції зазначають власний податковий номер. Разом з цим, надавач платіжних послуг у реквізиті «Код платника» зазначає свій податковий номер.

Довідково: з повним текстом Наказу № 148 можна ознайомитися за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0528-23#Text.



Право ВПО на податкову знижку за оренду житла

Золочівська ДПІ повідомляє, що платник податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО), має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, нарахованого у вигляді заробітної плати, зменшеного з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 Податкового кодексу, фактично сплачені ним протягом звітного податкового року суми коштів, у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим відповідно до вимог чинного законодавства.

Відповідно пп. 166.3.9 п. 166.3 статті 166 платник податку має право скористатися податковою знижкою виключно за умови, що він та/або члени його сім’ї першого ступеня споріднення:

- не мають у власності придатної для проживання житлової нерухомості, розташованої поза межами тимчасово окупованої території України;

- не отримують передбачених законодавством України бюджетних виплат для покриття витрат на проживання.

Розмір такої знижки не може перевищувати (у розрахунку на календарний рік) 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року.



Ви запитували – ми відповідаємо

Нещодавно в Золочівській ДПІ відбувся черговий сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо застосування касових апаратів та змін у податковому законодавстві. На запитання платників відповідала СДІ Ірина Лазорчик.

Під час спілкування з додзвонювачами наголошено на обов’язковості використання РРО/ПРРО при здійсненні розрахункових операцій незалежно від виду діяльності та обсягу доходу, про застосування штрафів за порушення вимог Закону України від 06.07.95 № 265/95-ВР.

Також платників цікавили питання порядку декларування податкової знижки. Роз`яснено, що одаткова знижка може бути надана виключно резиденту, а її загальна сума не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата. Право на отримання податкової знижки не переноситься на наступні роки, тобто для отримання знижки за 2022 рік необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи до 31 грудня 2023 року.

Яким чином СГ в ПРРО може здійснити перегляд інформації щодо проведених розрахункових операцій за місяць?

Перегляд інформації щодо проведених розрахункових операцій за певний період, зокрема, місяць суб’єкт господарювання може здійснити у журналі операцій, застосувавши відповідні фільтри для періоду за який потрібно переглянути дані.



Який механізм відкриття та закриття робочої зміни при застосуванні ПРРО операцій особою, яка здійснює розрахункові операції?

При застосуванні програмних реєстраторів розрахункових операцій (далі – ПРРО) відкриття робочої зміни відбувається на підставі технологічного повідомлення з типом відкриття зміни, яке автоматично формується програмним забезпеченням ПРРО при виконанні такої операції особою, яка здійснює розрахункові операції.

Закриття робочої зміни здійснюється на підставі Z-звіту або технологічного повідомлення про закриття зміни, яке формує програмне забезпечення ПРРО після формування Z-звіту.



Буський сектор організації роботи

управління організації роботи

ГУ ДПС у Львівській області