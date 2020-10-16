Електронний кабінет ДПС дає змогу отримати витяг про стан розрахунків з бюджетом

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що згідно з п. 421.2 ст. 421 Податкового кодексу Електронний кабінет забезпечує можливість реалізації платниками податків прав та обов’язків, визначених ПКУ та іншими законами, зокрема, проведення звірки розрахунків платників податків з державним та місцевими бюджетами, а також одержання документа, що підтверджує стан розрахунків, який формується автоматизовано шляхом вивантаження відповідної інформації з Е-кабінету. Робота у приватній частині Е-кабінету (https://cabinet.tax.gov.ua) здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

Меню «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини Е-кабінету дозволяє платнику створити та надіслати до відповідного органу ДПС запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДПС (далі – Запит) за формою «F/J1300204».

Верхня панель навігації у вікні «Заяви, запити для отримання інформації» дозволяє встановити відповідний період та обмежити перелік документів за типом «J(F)13 Запити». Зі списку документів обирається Запит (F/J1300204) натисканням лівої клавіші миші. В наступному вікні в полях «Регіон» та «Район» обирається відповідний територіальний орган ДПС (за замовчуванням встановлено орган ДПС за місцем основної реєстрації), та натискається кнопка «Створити».

Поля форми Запиту заповнюються системою автоматично, а саме:

найменування; прізвище ім’я, по батькові платника податків;

податковий номер платника податку або серія та номер паспорта;

дата відправлення Запиту до органів ДПС.

Автоматичне заповнення таких полів можна відмінити, знявши позначку «Авто розрахунок».

Зберегти створений Запит можна натиснувши кнопку «Зберегти». Збережений документ можна підписати та відправити до органу ДПС, натиснувши кнопки «Підписати» та «Відправити».

Відповідь на Запит платнику податків надсилається через Е- кабінет не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дня його отримання у вигляді витягу з інформаційної системи органів ДПС щодо стану розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами за формою «F/J1400204». Витяг формується за період вибраний платником податків при створені Запиту з урахуванням строків давності, станом на дату відправлення Запиту до органів ДПС.

Самостійно перевірити дані, за якими сформовано Витяг можна за допомогою меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини Електронного кабінету.



Питання декларування та своєчасної сплати податкових платежів обговорили в Золочівській ДПІ

Нещодавно в Золочівській ДПІ відбулась зустріч керівників структурних підрозділів Головного управління ДПС у Львівській області з суб’єктами господарювання територій обслуговування Буської, Бродівської, Золочівської та Перемишлянської ДПІ щодо повноти обчислення та своєчасності сплати податкових платежів.

Фахівці податкової обговорили з представниками бізнес-спільноти ризики співпраці з сумнівними контрагентами, питання наслідків негативної податкової історії, збільшення податкового навантаження з ПДВ, податку на прибуток, добровільності та своєчасності сплати податків, використання електронних сервісів. Також роз’яснено питання обов’язкової офіційної реєстрації трудової зайнятості найманих працівників, підвищення рівня заробітної плати та сплати єдиного внеску, податку на доходи фізичних осіб до бюджету.

Зустріч пройшла у форматі конструктивного діалогу.





Майже 2 млрд грн ПДФО надійшло до державного бюджету з початку року

У січні-червні 2021 року Головним управлінням ДПС у Львівській області до загального фонду Державного бюджету України зібрано 8 194,4 млн грн податків, зборів, інших обов’язкових платежів.

Понад 23 відсотки надходжень до держбюджету складає податок на доходи фізичних осіб, якого з початку року надійшло 1907,2 млн грн, що на 28,6 % або на 424,6 млн грн більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Надходження червня складають 390,2 млн грн, що на 38,7 % або на 108,8 млн грн більше ніж торік.

Нагадуємо, податок на доходи фізичних осіб сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування цього податку до бюджету або розрахункового документа на зарахування коштів у сумі цього податку на єдиний рахунок, визначений ст. 35 прим. 1 ПКУ (п.п. 168.1.2 п. 168.1 ст. 168 ПКУ).





Податкові зобов’язання, зазначені у декларації про майновий стан і доходи, громадяни мають сплатити до 01 серпня

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує громадянам, які подали податкові декларації про майновий стан і доходи за 2020 рік та задекларували до сплати податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, що відповідно до норм Податкового кодексу, фізична особа зобов'язана самостійно до 01 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданій нею податковій декларації про майновий стан і доходи.

Перевірити стан розрахунків з бюджетом, дізнатися про наявність податкового боргу, громадяни можуть скориставшись сервісом Електронний кабінет (https://cabinet.tax.gov.ua).



Ви запитували – ми відповідаємо

Днями в Золочівській ДПІ Головного управління ДПС у Львівській області відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо актуальних питань оподаткування платників податків та застосування касових апаратів. На запитання платників відповідав начальник інспекції Роман Денис.



Як отримати Довідку - підтвердження статусу податкового резидента України?

Довідку - підтвердження статусу податкового резидента України видає державна податкова інспекція за місцезнаходженням юридичної особи (місцем проживання фізичної особи) на своєму бланку протягом 10-ти робочих днів з моменту подання письмового звернення такої особи. Звернення щодо отримання Довідки може бути подано особисто заявником, уповноваженою на це особою, або надіслано поштою.

Довідка видається для підтвердження, що особа є платником податків в Україні і є резидентом України у розумінні договору про уникнення подвійного оподаткування між Україною та відповідною країною. Довідка діє у межах календарного року та потребує щорічного її оновлення.

В приватній частині Електронного кабінету платника у меню «Листування з ДПС» створена можливість надіслати лист (запит, тощо) до відповідного органу ДПС. Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС. Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням електронного цифрового підпису. Протягом одного робочого дня після надсилання листа до органу ДПС автора електронного листа буде повідомлено про вхідний реєстраційний номер та дату реєстрації запиту в органі ДПС, до якого даний запит направлено. Інформацію щодо отримання та реєстрації листів в органі ДПС користувач може переглянути в вкладці «Вхідні» меню «Вхідні/вихідні документи» приватної частини Електронного кабінету, відправлені листи - у вкладці «Вихідні документи» меню «Вхідні/вихідні документи». Юридична особа, фізична особа - підприємець, фізична особа може надіслати лист (запит) у довільній формі через Електронний кабінет до відповідного органу ДПС за місцезнаходженням юридичної особи (місцем проживання фізичної особи) щодо отримання Довідки - підтвердження статусу податкового резидента України.

Отримання платником Довідки в електронному вигляді нормами законодавства не передбачено. Орган ДПС на своєму бланку видає платнику податків (юридичній особі, фізичній особі - підприємцю, фізичній особі) Довідку протягом 10-ти робочих днів з моменту подання письмового звернення такої особи.



Чи застосовується ПСП до суми допомоги, яка виплачується за листками непрацездатності?

Платник податку на доходи фізичних осіб має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги. Норми встановлені п. п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу.

За визначенням ПКУ заробітна плата - основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику ПДФО у зв’язку з відносинами трудового найму.

Враховуючи те, що сума виплат у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності (лікарняні) розглядається як заробітна плата платника ПДФО, то у разі її не перевищення граничного розміру загального місячного оподаткованого доходу від одного працедавця у вигляді заробітної плати, який передбачений нормами п. п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ, найманий працівник має право на податкову соціальну пільгу.



Як підприємці - платники єдиного податку першої – третьої груп ведуть облік доходів та витрат?

З 01 січня 2021 року згідно з п. 296.1 ст. 296 Податкового кодексу фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку першої – третьої груп на підставі первинних документів ведуть облік доходів (не платники ПДВ) та облік доходів і витрат (платники ПДВ) в довільній формі в паперовому вигляді (зошиті, журналі тощо) чи в електронному вигляді (в електронній таблиці у файлі Excel, Word тощо) шляхом помісячного відображення доходів та витрат.

За бажанням платники єдиного податку можуть продовжувати вести облік доходів у книгах за попередньо визначеними формами.



Чи необхідно застосовувати РРО, у випадку продажу продукції власного виробництва з проведенням розрахунків у касі підприємства? Чи мають право суб’єкти господарювання застосовувати касові апарати, які не включені до Державного реєстру РРО?

Законом України від 06.07.1995 р. N 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг визначено правові засади застосування РРО та/або ПРРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

При здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння) підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних уповноваженою особою відповідного суб'єкта господарювання, РРО та/або ПРРО може не застосовуватись.

Суб’єкти господарювання не мають право застосовувати реєстратори розрахункових операцій, які не включені до Державного реєстру РРО.



Буський сектор організації роботи

організаційно-розпорядчого управління

ГУ ДПС у Львівській області