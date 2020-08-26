Ви запитували - ми відповідаємо

Нещодавно фахівцями податкової служби проведено сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо новацій податкового законодавства, застосування РРО та функціонування електронних сервісів ДПС. Пропонуємо відповіді на поставлені запитання.



Чи діє пільга на сплату земельного податку, якщо платник єдиного податку передав земельну ділянку в оренду?



Згідно внесених Законом України від 16.01.2020 N 466-IX змін до Податкового кодексу, для платників єдиного податку першої - третьої груп з 1 липня 2020 року не діє звільнення від сплати земельного податку за ділянки, які надаються в оренду (найм, позичку), а також за ділянки, на яких розташовані об'єкти нерухомості, що надаються в оренду (найм, позичку).



Чи може підприємець надати запит на отримання довідки про доходи користуючись електронними сервісами ДПС України?



Фізична особа – підприємець може надати лист (запит) на отримання довідки про доходи в електронному вигляді за допомогою меню «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету до відповідного органу ДПС. Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС. Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

Запит на отримання довідки про доходи складається у довільній формі та повинен містити достатню інформацію про особу, яка звертається із Запитом, а також предмет Запиту.

Інформацію щодо отримання та реєстрації Запиту в органі ДПС можна переглянути у вкладці «Вхідні документи» меню «Вхідні/вихідні документи» приватної частини Електронного кабінету, відправлені листи – у вкладці «Відправлені документи» меню «Вхідні/вихідні документи».



Як здійснити реєстрацію програмного РРО через «Електронний кабінет платника»?



Суб’єкт господарювання, який має намір зареєструвати ПРРО, повинен перебувати на обліку в контролюючому органі. Також на обліку має перебувати його господарська одиниця, де буде використовуватись ПРРО, про яку суб’єкт господарювання повідомляє контролюючий орган відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України.

Здійснити реєстрацію програмного РРО можна з використанням сервісу ДПС України «Електронний кабінет». Для цього за допомогою особистого електронного ключа здійснюємо вхід до приватної частини Електронного кабінету. Для реєстрації ПРРО знаходимо та створюємо електронний документ за формою №1-ПРРО «Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій». Заповнюємо заяву, зазначивши всі відповідні дані. При відсутності помилок, зберігаємо, підписуємо та направляємо заяву на обробку. Згодом перевіряємо отримання відповідної квитанції з інформацією «документ прийнято». Наступним кроком буде подання Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа за відповідною формою. Після успішного завершення даних операцій здійснюємо завантаження програмного забезпечення ПРРО з офіційного вебпорталу ДПС.





Протягом якого періоду потрібно подати звіт підприємцю який припиняє свою діяльність?



У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності підприємець, в т. ч. платник єдиного податку, зобов’язаний подати сам за себе Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого ЄСВ.

Така звітність подається згідно з додатком 5 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – Порядок), затвердженого наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. №435.

Звіт подається із зазначенням типу форми «ліквідаційна», де останнім звітним періодом є період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності. Звіт подається протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

Термін сплати зобов’язань визначених ФОП у звіті з позначкою «ліквідаційний» настає в день подання такого звіту, тож єдиний внесок повинен бути сплачений до дати подання звіту включно.

Зняття з обліку платників єдиного внеску здійснюється контролюючими органами на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих держреєстратором, після проведення передбачених законодавством перевірок платників та проведення остаточного розрахунку (ст. 5 Закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).

ФОП знімаються з обліку як платники єдиного внеску в контролюючому органі у разі встановлення факту відсутності заборгованості зі сплати внесків, контроль за справлянням якого здійснюють контролюючі органи. У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП, така фізособа користується правами, виконує обов’язки та несе відповідальність, що передбачені для платника єдиного внеску в частині діяльності, яка здійснювалася нею як ФОП.

ФОП позбавляється статусу підприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності відповідною особою (п. 8 ст. 4 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»).



Буський сектор організації роботи

організаційно-розпорядчого управління

ГУ ДПС у Львівській області