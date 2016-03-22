Витяг з реєстру платників єдиного податку – через Електронний кабінет

Cектор забезпечення роботи

Буського управління ГУ ДПС у Львівській області



Буськe управління ГУ ДПС у Львівській повідомляє, що відповідно до п. 299.9 ст. 299 Податкового кодексу за бажанням зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно та безумовно отримати витяг з реєстру платників єдиного податку (далі – Реєстр). Строк надання витягу не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту. Витяг діє до внесення змін до Реєстру.Форма запиту про отримання витягу з Реєстру та форма витягу з Реєстру затверджені наказом Міністерства фінансів України від 16.07.2019 № 308 «Про затвердження форм заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, розрахунку доходу за попередній календарний рік, запиту про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку та витягу з реєстру платників єдиного податку» (далі – наказ № 308).Запит про отримання витягу з Реєстру подається особисто представником платника єдиного податку чи уповноваженою на це особою або надсилається поштою контролюючому органу за основним місцем обліку платника єдиного податку за формою, затвердженою наказом № 308.У запиті зазначається код згідно з ЄДРПОУ платника єдиного податку, який є критерієм пошуку відомостей у Реєстрі.Запит обов’язково повинен бути підписаний керівником або особою, що має право підпису документів платника єдиного податку, із зазначенням дати підписання.Форма запиту передбачає проставляння платником податків відмітки у полі «Спосіб отримання витягу», а саме безпосередньо в контролюючому органі або в електронному вигляді.Відповідно до проставленої платником відмітки у формі запиту витяг з Реєстру надсилається платнику в електронному вигляді або особисто вручається платнику податку (його представнику) за основним місцем обліку платника податків. Витяг містить відомості з Реєстру, актуальні на дату його формування.Нагадуємо, що робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням електронного цифрового підпису, що сертифікований у будь-якому Акредитованому центрі сертифікації ключів. Вхід до Електронного кабінету здійснюється через офіційний веб-портал податкової служби.