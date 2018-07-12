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Новації законодавства обговорили з бізнес-спільнотою Бущини

nus.in.ua, 13 листопада 2018, 14:49
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Новації законодавства обговорили з бізнес-спільнотою Бущини

       В Буському управлінні ГУ ДФС у Львівській області відбулась зустріч з бізнесом у форматі «круглого столу», під час якої обговорено актуальні питання наповнення дохідної частини бюджету, новацій законодавства та легалізації заробітної плати.
 
 На початку заходу керівник управління Анатолій Сисюк ознайомив присутніх з підсумками роботи інспекції в напрямку забезпечення надходжень до бюджетів усіх рівнів. Зокрема, за 10 місяців поточного року платниками Бущини перераховано до Зведеного бюджету 207,6 млн.грн. податків та зборів, що на 94,2 млн.грн. більше ніж у 2017 році. З них до державного бюджету надійшло – 95,9 млн.грн., до місцевих - 111,8 млн.гривень. Також повідомив про зміни в організаційній структурі фіскальної служби, зокрема, про функціональні повноваження Буського управління, утвореного на правах відокремленого підрозділу Головного управління ДФС у Львівській області.
 
 Посадовець зазначив, що діяльність фіскальної служби спрямована на забезпечення ефективної організації роботи з надання адміністративних послуг, підвищення якості обслуговування громадян та бізнесу. Наголосив, що в рамках правопросвітницького проекту «Я маю право» податківцями проводиться роз`яснювальна робота з підвищення обізнаності громадян, платників щодо захисту прав та інтересів, гарантованих їм Конституцією та законами України.
 
 В ході спілкування висвітлювались питання щодо нововведень у законодавстві, зокрема, з 07 листопада діє новий порядок надання довідки про відсутність заборгованості з платежів (наказ Мінфіну України від 03.09.2018 №733); затверджено нові форми реєстраційних документів для отримання електронних довірчих послуг (наказ ІДД ДФС України від 05.11.2018 №121). Також зазначено про зміни до порядку декларування валютних цінностей. Відповідно до листів ДФС України від 12.07.2018 №21206/7/99-99-14-06-02-17 та Нацбанку України від 12.07.2018 № 40-0006/38073 проставлення територіальними органами фіскальної служби штампів та підписів відповідальної особи на поданих платниками деклараціях не проводиться. Проінформовано про тестування системи е-Receipt та новий електронний сервіс, який дозволяє покупцеві товарів (послуг) здійснювати пошук та перегляд фіскального касового чеку, що формується як традиційними касовими апаратами, так і електронний фіскальний чек, створений новітніми РРО.
 
 Крім цього, наголошено роботодавцям на дотриманні трудового законодавства, виплати законодавчо встановленого мінімального рівня заробітної плати, забезпечення здійснення платежів до бюджету.
 
 Зустріч відбулась у формі діалогу. Учасники мали змогу поставити запитання та обмінятися думками, поділитись практичним досвідом.
 
                                                                                         Cектор організаційного забезпечення

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