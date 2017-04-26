Про новації податкового законодавства - за „круглим столом”
З метою роз’яснення норм податкового законодавства в Золочівському відділенні Буської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області відбулась зустріч «за круглим столом» керівника відділення Романа Дениса та суб’єктів господарювання району.
В ході заходу розглядались питання наповнення бюджетів усіх рівнів та застосування положень Податкового кодексу. Особливу увагу зосереджено на місцевих податках і зборах, зокрема платі за землю, податку на нерухоме майно та акцизному податку. Також проінформовано про новації законодавства щодо внесених змінпостановою КМ України від 26.04.2017 №341 до порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних. Зокрема, реалізовано механізм зупинення реєстрації податкових накладних у ЄРПН відповідно до пункту 201.16 Податкового кодексу; визначено перелік перевірок, які здійснюватимуться в автоматизованому режимі після надходження податкової накладної та/або розрахунку коригування до ДФС.
Крім цього, обговорено актуальні питання виплати мінімальної заробітної плати, гарантій її забезпечення, відповідальності за порушення трудового законодавства.
Зустріч відбулась у форматі конструктивного діалогу.
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
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