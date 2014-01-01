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У податковій відбулась зустріч з бізнесом

nus.in.ua, 20 лютого 2017, 12:23
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У податковій відбулась зустріч з бізнесом

Про цьогорічну кампанію декларування доходів громадян та основні зміни податкового законодавства розповіли фахівці Золочівського відділення Буської ОДПІ на зустрічі з представниками бізнес-спільноти району під керівництвом начальника відділення Романа Дениса.

В ході заходу податківці зупинились на актуальних питаннях діяльності неприбуткових установ та організацій, питаннях виплати мінімальної заробітної плати, гарантій її забезпечення, відповідальності за порушення трудового законодавства. Крім того проінформували про новації в адмініструванні податку на майно, податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку тощо.

Крім цього платникам нагадали, що до 1 травня триває кампанія декларування громадянами доходів, зазначили порядок подання декларації про майновий стан і доходи та роз’яснили особливості отримання податкової знижки.

На завершення зустрічі присутні отримали змістовні відповіді на свої запитання та висловили вдячність за її проведення.

 

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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