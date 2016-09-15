На зустрічі з бізнесом обговорили новації податкового законодавства

nus.in.ua, 20 грудня 2016, 15:23

В Золочівському відділенні Буської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області відбулась зустріч керівника відділення Романа Дениса з представниками бізнесу. Предметом заходубуло обговорення новацій у податковому законодавстві, стабільне наповнення бюджетів усіх рівнів, проблемні питання, які виникають у роботі суб’єктів господарювання.

Розпочинаючи спілкуваннякерівник фіскальної служби зазначив, що у зв’язку з постійними змінами податкового законодавства у суб’єктів господарювання виникає чимало запитань до податківців, тому проведення роз’яснювальних заходів відіграє важливу роль у процесі якісного обслуговування платників.

В ході зустрічі посадовець проінформував про цьогорічні надходження до бюджетів усіх рівнів та надав фахові роз'яснення щодо застосування податкових нововведень.

Крім цього, платників повідомлено про зміни до законодавства, які наберуть чинності у січні 2017 року, зокрема, зміни до форми декларації про майновий стан і доходи, щовводяться на виконання наказу Мінфіну України від 15.09.2016 №821; подання оновленої декларації акцизного податку не пізніше 20 січня 2017 року за грудень поточного року, у зв’язку з набранням чинності наказу Міністерства фінансів України від 26.09.2016 № 841.Також проінформували про новації законодавства, запропоновані законопроектами №5368 (про внесення змін до Податкового кодексу України), № 5130 (про внесення змін до деяких законодавчих актів України) та надали відповіді на поставлені запитання.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ