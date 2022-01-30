Оголошення 08:26, 04 тра 2022 40 0 КУПЛЮ старовинну Біблію Gazeta Фото: НУС КУПЛЮ старовинну Біблію, антикваріат. Тел. 050-6806620. Ctrl Enter Помітили помИлку Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter Читати пізніше Коментувати (0) 0 1 2 3 4 5 Читайте також: Роман Меліш родом із села Ясенівці здивував українців на «Голосі країни ... 30.01.22, Новини Золочівщини Атмосферу осені творимо переплетінням звуків і рухів 22.10.18, Новини Золочівщини Куплю мотоцикл 03.08.18, Оголошення Cтаровинну арку відреставрують 15.09.17, Новини Золочівщини