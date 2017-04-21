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Роман Меліш родом із села Ясенівці здивував українців на «Голосі країни 12»
Виконавець музики епохи бароко Меліш Роман вразив на сліпих прослуховуваннях «Голосу країни» своїм співом та вибором композиції.
23 січня відбулася прем’єра 12-го сезону «Голосу країни». На 2 ефірі сліпих прослуховувань учасник Меліш Роман родом із села Ясенівці вразив тренерів та глядачів у залі фантастичним виконанням композиції музики епохи бароко та довів Святослава Вакарчука до сліз.
Меліш Роман – професійний виконавець музики епохи Відродження і бароко. З 2013 року він вивчав старовинну музику у Швейцарії, а потім виконував її у різних світових ансамблях.
33-річний музикант зі Львівської області вивчав старовинну музику у Швейцарії, після чого виступав Європою з популярними ансамблями. 15 років артист не співав із мікрофоном, оскільки композиції епохи Відродження виконують без нього. Незважаючи на хвилювання, вокаліст зміг здивувати членів журі та глядачів у залі.
На сцені «Голосу країни» Меліш Роман виконав композицію у стилі бароко під акомпанемент клавесину. Прониклива арія Vedr con mio diletto змусила повернутися до учасника двох зіркових тренерів – Олю Полякову та Святослава Вакарчука. Оля Полякова так прокоментувала виступ Меліша: «Це вау-ефект, ви людина-чудо. З вами можна робити дуже цікаві еклектичні речі».
На кастинг «Голосу країни» Роман прийшов з метою популяризувати музику як мистецтво:
«Я хочу показати, що академічна музика не нудна, а дуже крута, якщо її якісно виконувати. Під Баха і Вівальді не завжди засинають».
Під час спілкування з тренерами Роман зізнався, що його головною метою на проєкті було не проходження до наступного етапу, а знайомство молоді з музикою бароко.
«Якщо після мого виступу у філармоніях стане хоча б трохи більше молодих людей, я вважатиму, що моя місія виконана», – поділився виконавець.
А ось Святослав Вакарчук не стримував слів та емоцій: «Під час вашого виступу у мене були мурашки по шкірі. Запрошую вас до моєї команди: всі, кого я обираю – це люди, які зі мною відчувають музику душею».
Роман Меліш дуже оригінально та щиро відповів, кого з тренерів обирає. Він сказав: «Коли у мене буває період безнадії, я пригадую слова з пісні: «Та нам з тобою своє робити,
Відкрити очі і далі йти!
І зуби сильно стиснувши, маму ніжно любити.
Хто ж тоді, як не ми, брати?!»
Це слова з пісні «Океану Ельзи» «Веселі, брате, часи настали…». Таким чином Роман дав згоду піти до команди Святослава Вакарчука, який дуже емоційно відреагував на таку відповідь учасника – у нього навіть з’явилися сльози на очах.
Роман розповів про свої емоції від сліз Святослава Вакарчука: «Я досі не можу в це повірити, це неймовірно. Але, якщо людина плакала, це означає, що я свою місію роблю правильно. Тому що музика повинна заповнювати людину емоціями. Мені дуже приємно, це просто космос!».
Леся ГОРГОТА
23 січня відбулася прем’єра 12-го сезону «Голосу країни». На 2 ефірі сліпих прослуховувань учасник Меліш Роман родом із села Ясенівці вразив тренерів та глядачів у залі фантастичним виконанням композиції музики епохи бароко та довів Святослава Вакарчука до сліз.
Меліш Роман – професійний виконавець музики епохи Відродження і бароко. З 2013 року він вивчав старовинну музику у Швейцарії, а потім виконував її у різних світових ансамблях.
33-річний музикант зі Львівської області вивчав старовинну музику у Швейцарії, після чого виступав Європою з популярними ансамблями. 15 років артист не співав із мікрофоном, оскільки композиції епохи Відродження виконують без нього. Незважаючи на хвилювання, вокаліст зміг здивувати членів журі та глядачів у залі.
На сцені «Голосу країни» Меліш Роман виконав композицію у стилі бароко під акомпанемент клавесину. Прониклива арія Vedr con mio diletto змусила повернутися до учасника двох зіркових тренерів – Олю Полякову та Святослава Вакарчука. Оля Полякова так прокоментувала виступ Меліша: «Це вау-ефект, ви людина-чудо. З вами можна робити дуже цікаві еклектичні речі».
На кастинг «Голосу країни» Роман прийшов з метою популяризувати музику як мистецтво:
«Я хочу показати, що академічна музика не нудна, а дуже крута, якщо її якісно виконувати. Під Баха і Вівальді не завжди засинають».
Під час спілкування з тренерами Роман зізнався, що його головною метою на проєкті було не проходження до наступного етапу, а знайомство молоді з музикою бароко.
«Якщо після мого виступу у філармоніях стане хоча б трохи більше молодих людей, я вважатиму, що моя місія виконана», – поділився виконавець.
А ось Святослав Вакарчук не стримував слів та емоцій: «Під час вашого виступу у мене були мурашки по шкірі. Запрошую вас до моєї команди: всі, кого я обираю – це люди, які зі мною відчувають музику душею».
Роман Меліш дуже оригінально та щиро відповів, кого з тренерів обирає. Він сказав: «Коли у мене буває період безнадії, я пригадую слова з пісні: «Та нам з тобою своє робити,
Відкрити очі і далі йти!
І зуби сильно стиснувши, маму ніжно любити.
Хто ж тоді, як не ми, брати?!»
Це слова з пісні «Океану Ельзи» «Веселі, брате, часи настали…». Таким чином Роман дав згоду піти до команди Святослава Вакарчука, який дуже емоційно відреагував на таку відповідь учасника – у нього навіть з’явилися сльози на очах.
Роман розповів про свої емоції від сліз Святослава Вакарчука: «Я досі не можу в це повірити, це неймовірно. Але, якщо людина плакала, це означає, що я свою місію роблю правильно. Тому що музика повинна заповнювати людину емоціями. Мені дуже приємно, це просто космос!».
Леся ГОРГОТА
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