Новини Золочівщини
09:12, 03 грудня 2020
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ПРО СКЛИКАННЯ СЕСІЇ ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПРО СКЛИКАННЯ СЕСІЇ ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Gazeta
Фото: НУС
Відповідно до розпорядження міського голови м. Золочева І. Гриньківа ІІ сесія VIIІ скликання Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області відбудеться 10.12.2020 року о 10.00 год.

На порядок денний виносяться такі питання:
1. Про затвердження Регламенту Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області.
2. Про затвердження Положення про постійні комісії Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області.
3. Про обрання постійних комісій Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області.
4. Різне.

О. М. Сидорович, секретар міської ради
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