Новини Золочівщини
15:11, 07 листопада 2023
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Оголошення про вакантну посаду

Оголошення про вакантну посаду
Gazeta
Фото: НУС
Центр надання адміністративних послуг Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області ПОВІДОМЛЯЄ про вакантну посаду Державного реєстратора з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Центру надання адміністративних послуг Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області.
Загальні вимоги до кандидатів: громадянство України; вища юридична освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста; володіння державною мовою відповідно до рівня, визначеного Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»; знання діючого законодавства України з урахуванням специфіки функціональних обов’язків; стаж роботи у сфері права не менше трьох років; вільний користувач ПК: знання базових та офісних програм.
Претендент особисто подає такі документи:
– заяву, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування та проходження служби;
– заповнену особову картку (форма П – 2 ДС) з відповідними додатками;
– дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
– копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
– документ, який засвідчує рівень володіння державною мовою;
– копію документа, який посвідчує особу;
– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
– декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;
– копію трудової книжки;
– сертифікат про підтвердження професійної компетентності у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Документи приймаються за адресою: м. Золочів, вул. Чорновола, 3 каб. 111.
Відповідальна особа за надання інформації та прийняття документів – адміністратор Центру надання адміністративних послуг Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області Блажейко Н.Я., тел. 067 28 48 779.
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