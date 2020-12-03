Оголошення про вакантну посаду

Центр надання адміністративних послуг Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області ПОВІДОМЛЯЄ про вакантну посаду Державного реєстратора з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Центру надання адміністративних послуг Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області.

Загальні вимоги до кандидатів: громадянство України; вища юридична освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста; володіння державною мовою відповідно до рівня, визначеного Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»; знання діючого законодавства України з урахуванням специфіки функціональних обов’язків; стаж роботи у сфері права не менше трьох років; вільний користувач ПК: знання базових та офісних програм.

Претендент особисто подає такі документи:

– заяву, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування та проходження служби;

– заповнену особову картку (форма П – 2 ДС) з відповідними додатками;

– дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

– копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

– документ, який засвідчує рівень володіння державною мовою;

– копію документа, який посвідчує особу;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

– декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

– копію трудової книжки;

– сертифікат про підтвердження професійної компетентності у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Документи приймаються за адресою: м. Золочів, вул. Чорновола, 3 каб. 111.

Відповідальна особа за надання інформації та прийняття документів – адміністратор Центру надання адміністративних послуг Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області Блажейко Н.Я., тел. 067 28 48 779.