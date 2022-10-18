Ініціатор заходу – Уповноважений із захисту державної мови.

З нагоди відзначення 210-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка, розпочато Всеукраїнський проєкт збору книжок «Вільні читають українською!».У рамках проєкту ГО «Наша українська справа» оголошує збір книжок для бібліотек Харківської області. Запрошуємо свідомих жителів Золочівщини долучитися до Всеукраїнського проєкту. Для участі необхідно принести книгу українською мовою за адресою: м. Золочів, вул. Героїв УПА, 8. Тел. 097-9096622Головна мета проєкту – поповнення бібліотечних фондів, створення мобільних бібліотечних куточків, формування книжкових поличок в укриттях та гуманітарних штабах у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській та Сумській областях, які постраждали внаслідок російської військової агресії.