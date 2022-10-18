Новини Золочівщини
15:03, 14 березня 2024
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Розпочато Всеукраїнський проєкт збору книжок «Вільні читають українською!»

Розпочато Всеукраїнський проєкт збору книжок «Вільні читають українською!»
Gazeta
Фото: НУС
З нагоди відзначення 210-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка, розпочато Всеукраїнський проєкт збору книжок «Вільні читають українською!».

У рамках проєкту ГО «Наша українська справа» оголошує збір книжок для бібліотек Харківської області. Запрошуємо свідомих жителів Золочівщини долучитися до Всеукраїнського проєкту. Для участі необхідно принести книгу українською мовою за адресою: м. Золочів, вул. Героїв УПА, 8. Тел. 097-9096622

Головна мета проєкту – поповнення бібліотечних фондів, створення мобільних бібліотечних куточків, формування книжкових поличок в укриттях та гуманітарних штабах у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській та Сумській областях, які постраждали внаслідок російської військової агресії.

Ініціатор заходу – Уповноважений із захисту державної мови.

Розпочато Всеукраїнський проєкт збору книжок «Вільні читають українською!»

 

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