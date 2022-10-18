Новини Золочівщини
Розпочато Всеукраїнський проєкт збору книжок «Вільні читають українською!»
З нагоди відзначення 210-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка, розпочато Всеукраїнський проєкт збору книжок «Вільні читають українською!».
У рамках проєкту ГО «Наша українська справа» оголошує збір книжок для бібліотек Харківської області. Запрошуємо свідомих жителів Золочівщини долучитися до Всеукраїнського проєкту. Для участі необхідно принести книгу українською мовою за адресою: м. Золочів, вул. Героїв УПА, 8. Тел. 097-9096622
Головна мета проєкту – поповнення бібліотечних фондів, створення мобільних бібліотечних куточків, формування книжкових поличок в укриттях та гуманітарних штабах у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській та Сумській областях, які постраждали внаслідок російської військової агресії.
У рамках проєкту ГО «Наша українська справа» оголошує збір книжок для бібліотек Харківської області. Запрошуємо свідомих жителів Золочівщини долучитися до Всеукраїнського проєкту. Для участі необхідно принести книгу українською мовою за адресою: м. Золочів, вул. Героїв УПА, 8. Тел. 097-9096622
Головна мета проєкту – поповнення бібліотечних фондів, створення мобільних бібліотечних куточків, формування книжкових поличок в укриттях та гуманітарних штабах у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській та Сумській областях, які постраждали внаслідок російської військової агресії.
Ініціатор заходу – Уповноважений із захисту державної мови.
Ctrl
Enter
Помітили помИлкуВиділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)