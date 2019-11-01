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«Гвардійська родина – тобі, Україно!»

nus.in.ua, 14 листопада 2019, 16:30
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«Гвардійська родина – тобі, Україно!»

Вже третій рік поспіль військовослужбовці Навчального центру разом з своїми сім'ями приєднуються до благодійної акції «Гвардійська родина – тобі, Україно!», метою якої є збір необхідних речей для жителів, що постраждали в ході бойових дій у Донецькій та Луганській областях, а саме вихованців спеціалізованих закладів для дітей сиріт та дітей позбавлених батьків.
Щоб у День святого Миколая малеча могла поласувати цукерками, отримати такі довгоочікувані подарунки, усі бажаючі мають можливість долучитись до благодійної акції та подарувати діткам частинку добра.
Серед переліку необхідних речей є канцелярські товари (фарби, фломастери, олівці, альбоми та інше), розвиваючі іграшки, шкільне приладдя (ранці і пенали), засоби гігієни (памперси та вологі серветки), спортивний інвентар, розвиваючі книги для дітей українською мовою, солодощі та різні смаколики.
До збору можуть приєднатися усі бажаючі до 20 листопада 2019 року подарунки дітям можна принести за адресою: м. Золочів, вул. Січових стрільців 2, КПП 1 Навчального центру Національної гвардії України.

Юлія ФАЙЧУК

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