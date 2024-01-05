Різдвяний вертеп з колядою



Анна БУКОВСЬКА

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Одним із невід’ємних елементів традиційної різдвяної містерії є вертеп – дійство, що відтворює народження Ісуса Христа. Вертеп – це давній символ, що протягом століть трансформувався, осучаснюючи подію у Вифлеємі для своїх глядачів.Щороку християнські родини з настанням величного свята Різдва чекають у своїх домівках на прихід вертепу. Адже пастушки з царями несуть радісну звістку у кожен дім та наповнюють серця щастям та спокоєм.21 січня 2024 року у Палаці культури ім. І. Білозора Аматорський театр студентів Золочівського фахового коледжу НУ «Львівська політехніка» (кер. Чіпак І.П., Жила І.А., Козюра А.А.) здійснив постановку різдвяного вертепу із колядою. Сценарій дійства був побудований з поєднанням подій сьогодення та народження Христа. На сцені можна було зустріти Царів зі Сходу і волонтерів сьогодення, пастушків Вифлеєма і воїнів Небесної Сотні, сцену святвечора мирної домівки і солдатів у окопах під артилерійськими обстрілами. Вдала гра акторів перенесла нас далекий період панування Ірода та водночас підтекстом акцентовано увагу на Іроді сьогодення.Сюрпризом для гостей був виступ військового оркестру Харківської академії Національної гвардії України під керівництвом Андрія Володимировича Чабанова. Також приємною несподіванкою для глядачів та акторів був солодкий сюрприз – фуршет від студентів та викладачів.На меті аматорського театру було не лише подарувати гостям гарний настрій, а й допомогти нашим захисникам. В холі було розміщено скриньку для донатів на ЗСУ, про реалізацію яких буде проінформовано згодом на інформаційній сторінці Золочівського фахового коледжу НУ «Львівська політехніка».