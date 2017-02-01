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З різдвяними піснями – до військових

nus.in.ua, 11 січня 2018, 13:52
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З різдвяними піснями – до військових

Протягом сотень років українці бережуть і шанують традиції Різдва Христового. У цю особливу чарівну зимову пору, коли люди святкують народження Ісуса Христа у Вифлеємі, до Навчального центру НГУ з Різдвяними піснями, що прославляють народження Сина Божого, завітали учасники хору Вознесенської церкви УПЦ КП під керівництвом Ірини Федорчук, молодіжний хор та вертеп парафіян храму Блаженного Миколая Чарнецького УГКЦ. Гості співали колядки та бажали гвардійцям достатку, добра, любові, миру та щастя на наступний рік.
Військовослужбовці радо підспівували колядникам та з вдячністю запросили хористів до святкового столу.
Чудово виконані Різдвяні колядки створили атмосферу свята і родинного тепла. Військові капелани отець Андрій Кулицький та отець Юрій Галабуда подякували гостям за гарний настрій та побажали усім Божої ласки, побільше радості, міцного здоров’я, всіх благ.

Група інформації та комунікації
Навчального центру НГУ

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