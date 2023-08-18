Cьогодні золочів’яни на колінах зустріли домовину з тілом загиблого бійця Тараса Дутчака.Тарас Юрійович Дутчак, 1968 року народження, командир стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти старший солдат, став на захист України 15 березня 2022 року.Він пішов добровольцем. Приїхав в Україну і пішов до війська. Захищати свою сім’ю та нашу країну. Він ніколи не вагався. Він завжди першим брав на себе відповідальність. Він завжди казав: «Легше всього ухилятися, а ти попробуй не ухиляйся…».Він йшов першим. Він був самовідданим, чесним, сміливим, справедливим…25 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання, в районі околиці населеного пункту Першотравневе Ізюмського району Харківської області під час ворожого танкового обстрілу отримав поранення, внаслідок яких загинув.Панахида – сьогодні, 29 жовтня 2023 року, о 19 год. у каплиці на вул. Т. Шевченка, 61 (зал для проведення прощальної церемонії).Похорон – 30 жовтня 2023 року, о 13 год. (Церква Воскресіння Господнього).Висловлюємо щирі слова співчуття рідним та близьким. Поділяємо ваше горе, сумуємо разом із вами, підтримуємо вас у годину скорботи…Героям Слава!Герої не вмирають!