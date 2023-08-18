Новини Золочівщини
15:56, 29 жовтня 2023
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Cьогодні золочів’яни на колінах зустріли домовину з тілом загиблого бійця Тараса Дутчака

Cьогодні золочів’яни на колінах зустріли домовину з тілом загиблого бійця Тараса Дутчака
Gazeta
Фото: НУС
Cьогодні золочів’яни на колінах зустріли домовину з тілом загиблого бійця Тараса Дутчака.
Тарас Юрійович Дутчак, 1968 року народження, командир стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти старший солдат, став на захист України 15 березня 2022 року.
Cьогодні золочів’яни на колінах зустріли домовину з тілом загиблого бійця Тараса Дутчака
Cьогодні золочів’яни на колінах зустріли домовину з тілом загиблого бійця Тараса Дутчака
Cьогодні золочів’яни на колінах зустріли домовину з тілом загиблого бійця Тараса Дутчака

Він пішов добровольцем. Приїхав в Україну і пішов до війська. Захищати свою сім’ю та нашу країну. Він ніколи не вагався. Він завжди першим брав на себе відповідальність. Він завжди казав: «Легше всього ухилятися, а ти попробуй не ухиляйся…».
Він йшов першим. Він був самовідданим, чесним, сміливим, справедливим…
25 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання, в районі околиці населеного пункту Першотравневе Ізюмського району Харківської області під час ворожого танкового обстрілу отримав поранення, внаслідок яких загинув.
Панахида – сьогодні, 29 жовтня 2023 року, о 19 год. у каплиці на вул. Т. Шевченка, 61 (зал для проведення прощальної церемонії).
Похорон – 30 жовтня 2023 року, о 13 год. (Церква Воскресіння Господнього).
Висловлюємо щирі слова співчуття рідним та близьким. Поділяємо ваше горе, сумуємо разом із вами, підтримуємо вас у годину скорботи…
Героям Слава!
Герої не вмирають!
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