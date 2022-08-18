Як отримати безоплатні ліки?

Ірина НАЙДА,

завідувач Центральною амбулаторією м. Золочів



1) лікарські засоби, що застосовуються:• проти серцево-судинних хвороб;• для профілактики інсультів та інфарктів;• проти нецукрового діабету та цукрового діабету І типу (інсулін) та діабету ІІ типу;• для лікування хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів; розладів психіки, поведінки, а також епілепсії;• для лікування хвороби Паркінсона;• потребі в імуносупресії.Їх кількість налічує 411, з них 139 відшкодовуються повністю;2) препарати інсуліну – 72 позиції, з яких 45 відшкодовуються повністю;3) комбіновані лікарські засоби, що застосовуються при хронічних хворобах нижніх дихальних шляхів, – 9 позицій, з яких 8 відшкодовуються повністю.Перелік медичних виробів містить 23 позиції, з яких 2 відшкодовуються повністю.Також Перелік лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, вперше містить знеболювальні препарати для паліативних пацієнтів. Так, реімбурсації підлягають 6 препаратів морфіну в таблетках, з яких 4 безоплатні та 2 – з доплатою, а також тест-смужки для пацієнтів, які отримують інсулін для контролю рівня глюкози.Пріоритетність надали лікуванню цих хвороб, оскільки саме вони найбільше впливають на показники смертності населення або суттєво знижують якість життя пацієнта та ефективно лікуються на амбулаторному рівні.Як отриматибезоплатні ліки?1. Пацієнт записується та приходить на прийом до лікаря з яким укладено декларацію чи до лікуючого лікаря.2. Лікар проводить прийом і виписує електронний рецепт.3. Пацієнт йде у будь-яку зручну для нього аптеку, що бере участь у програмі «Доступні ліки». Називає працівнику аптеки номер рецепта.4. Працівник пропонує пацієнту лікарські засоби, які є в цій аптеці і входять в програму «Доступні ліки».5. Пацієнт отримує ліки безоплатно або з частковою доплатою за е-рецептом.Існує міф, що у програмі «Доступні ліки» беруть лише найдешевші препарати вітчизняних виробників. Це не правда. Всі лікарські засоби, які беруть участь в програмі зареєстровані в Україні і пройшли необхідні процедури експертизи перед їх державною реєстрацією.Програма реімбурсації «Доступні ліки» – це можливість для кожного громадянина України отримати лікарські засоби, які покращать якість його життя, зможуть запобігти виникненню ускладнень та передчасної смертності.Будьте здорові!