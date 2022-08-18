Новини Золочівщини
Як отримати безоплатні ліки?
У квітні 2017 року Уряд розпочав програму реімбурсації «Доступні ліки». Починаючи зі старту програми (2017 рік) пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою, ХОЗЛ, діабетом II типу мають можливість отримати ліки безоплатно або з доплатою.
З 1 квітня 2019 року Національна служба здоров'я України адмініструє програму реімбурсації лікарських засобів «Доступні ліки». І напряму відшкодовує аптекам вартість відпущених пацієнтам ліків за рецептом. Програма «Доступні ліки» дозволяє зменшити фінансове навантаження на пацієнтів та збільшити доступність ліків.
Програма реімбурсації «Доступні ліки» постійно розширюється новими препаратами, а також і медичними виробами, і станом на 1 жовтня 2023 року діє оновлений перелік.
По програмі відшкодовуються (безоплатно або з доплатою):
1) лікарські засоби, що застосовуються:
• проти серцево-судинних хвороб;
• для профілактики інсультів та інфарктів;
• проти нецукрового діабету та цукрового діабету І типу (інсулін) та діабету ІІ типу;
• для лікування хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів; розладів психіки, поведінки, а також епілепсії;
• для лікування хвороби Паркінсона;
• потребі в імуносупресії.
Їх кількість налічує 411, з них 139 відшкодовуються повністю;
2) препарати інсуліну – 72 позиції, з яких 45 відшкодовуються повністю;
3) комбіновані лікарські засоби, що застосовуються при хронічних хворобах нижніх дихальних шляхів, – 9 позицій, з яких 8 відшкодовуються повністю.
Перелік медичних виробів містить 23 позиції, з яких 2 відшкодовуються повністю.
Також Перелік лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, вперше містить знеболювальні препарати для паліативних пацієнтів. Так, реімбурсації підлягають 6 препаратів морфіну в таблетках, з яких 4 безоплатні та 2 – з доплатою, а також тест-смужки для пацієнтів, які отримують інсулін для контролю рівня глюкози.
Пріоритетність надали лікуванню цих хвороб, оскільки саме вони найбільше впливають на показники смертності населення або суттєво знижують якість життя пацієнта та ефективно лікуються на амбулаторному рівні.
Як отримати
безоплатні ліки?
1. Пацієнт записується та приходить на прийом до лікаря з яким укладено декларацію чи до лікуючого лікаря.
2. Лікар проводить прийом і виписує електронний рецепт.
3. Пацієнт йде у будь-яку зручну для нього аптеку, що бере участь у програмі «Доступні ліки». Називає працівнику аптеки номер рецепта.
4. Працівник пропонує пацієнту лікарські засоби, які є в цій аптеці і входять в програму «Доступні ліки».
5. Пацієнт отримує ліки безоплатно або з частковою доплатою за е-рецептом.
Існує міф, що у програмі «Доступні ліки» беруть лише найдешевші препарати вітчизняних виробників. Це не правда. Всі лікарські засоби, які беруть участь в програмі зареєстровані в Україні і пройшли необхідні процедури експертизи перед їх державною реєстрацією.
Програма реімбурсації «Доступні ліки» – це можливість для кожного громадянина України отримати лікарські засоби, які покращать якість його життя, зможуть запобігти виникненню ускладнень та передчасної смертності.
Будьте здорові!
З 1 квітня 2019 року Національна служба здоров'я України адмініструє програму реімбурсації лікарських засобів «Доступні ліки». І напряму відшкодовує аптекам вартість відпущених пацієнтам ліків за рецептом. Програма «Доступні ліки» дозволяє зменшити фінансове навантаження на пацієнтів та збільшити доступність ліків.
Програма реімбурсації «Доступні ліки» постійно розширюється новими препаратами, а також і медичними виробами, і станом на 1 жовтня 2023 року діє оновлений перелік.
По програмі відшкодовуються (безоплатно або з доплатою):
1) лікарські засоби, що застосовуються:
• проти серцево-судинних хвороб;
• для профілактики інсультів та інфарктів;
• проти нецукрового діабету та цукрового діабету І типу (інсулін) та діабету ІІ типу;
• для лікування хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів; розладів психіки, поведінки, а також епілепсії;
• для лікування хвороби Паркінсона;
• потребі в імуносупресії.
Їх кількість налічує 411, з них 139 відшкодовуються повністю;
2) препарати інсуліну – 72 позиції, з яких 45 відшкодовуються повністю;
3) комбіновані лікарські засоби, що застосовуються при хронічних хворобах нижніх дихальних шляхів, – 9 позицій, з яких 8 відшкодовуються повністю.
Перелік медичних виробів містить 23 позиції, з яких 2 відшкодовуються повністю.
Також Перелік лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, вперше містить знеболювальні препарати для паліативних пацієнтів. Так, реімбурсації підлягають 6 препаратів морфіну в таблетках, з яких 4 безоплатні та 2 – з доплатою, а також тест-смужки для пацієнтів, які отримують інсулін для контролю рівня глюкози.
Пріоритетність надали лікуванню цих хвороб, оскільки саме вони найбільше впливають на показники смертності населення або суттєво знижують якість життя пацієнта та ефективно лікуються на амбулаторному рівні.
Як отримати
безоплатні ліки?
1. Пацієнт записується та приходить на прийом до лікаря з яким укладено декларацію чи до лікуючого лікаря.
2. Лікар проводить прийом і виписує електронний рецепт.
3. Пацієнт йде у будь-яку зручну для нього аптеку, що бере участь у програмі «Доступні ліки». Називає працівнику аптеки номер рецепта.
4. Працівник пропонує пацієнту лікарські засоби, які є в цій аптеці і входять в програму «Доступні ліки».
5. Пацієнт отримує ліки безоплатно або з частковою доплатою за е-рецептом.
Існує міф, що у програмі «Доступні ліки» беруть лише найдешевші препарати вітчизняних виробників. Це не правда. Всі лікарські засоби, які беруть участь в програмі зареєстровані в Україні і пройшли необхідні процедури експертизи перед їх державною реєстрацією.
Програма реімбурсації «Доступні ліки» – це можливість для кожного громадянина України отримати лікарські засоби, які покращать якість його життя, зможуть запобігти виникненню ускладнень та передчасної смертності.
Будьте здорові!
Ірина НАЙДА,
завідувач Центральною амбулаторією м. Золочів
завідувач Центральною амбулаторією м. Золочів
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