Як жителям Львівщини знайти необхідні ліки: роз‘яснення

Жителям Львівщини нагадують, що у вільному доступі працює сайт «Є-ліки», на якому можна дізнатися про наявність необхідних ліків у закладах охорони здоров’я у конкретній області.



Окрім того, про наявність лікарських засобів в аптеках можна дізнатися на онлайн-ресурсі «Tabletki.ua».



У департаменті охорони здоров’я Львівської ОВА повідомляють, що у зв’язку з воєнними діями логістика з поставки лікарських засобів в Україні порушена, проте поступово її відновлюють.



Частково нестачу медикаментів вдається компенсувати завдяки гуманітарній допомозі, в тому числі медичній, яка систематично надходить з-за кордону.



Зазначимо, життєво необхідні ліки, такі як інсуліни, на Львівщині є – не всі види, але всі взаємозамінні.