Новини Золочівщини
09:20, 01 квітня 2022
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Як жителям Львівщини знайти необхідні ліки: роз‘яснення

Як жителям Львівщини знайти необхідні ліки: роз‘яснення
Gazeta
Фото: НУС
Жителям Львівщини нагадують, що у вільному доступі працює сайт «Є-ліки», на якому можна дізнатися про наявність необхідних ліків у закладах охорони здоров’я у конкретній області.

Окрім того, про наявність лікарських засобів в аптеках можна дізнатися на онлайн-ресурсі «Tabletki.ua».

У департаменті охорони здоров’я Львівської ОВА повідомляють, що у зв’язку з воєнними діями логістика з поставки лікарських засобів в Україні порушена, проте поступово її відновлюють.

Частково нестачу медикаментів вдається компенсувати завдяки гуманітарній допомозі, в тому числі медичній, яка систематично надходить з-за кордону.

Зазначимо, життєво необхідні ліки, такі як інсуліни, на Львівщині є – не всі види, але всі взаємозамінні.
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