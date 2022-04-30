Про медичні послуги в умовах воєнного стану

Розмовляла

Ірина ДОМАРЕЦЬКА

– На сьогодні КНП «Золочівська центральна районна лікарня» має підписано 13 пакетів із надання вторинної медичної допомоги та один пакет по наданню первинної медичної допомоги. До травня місяця діяв пакет по вакцинації від Сovid 19. Але сьогодні він вже відмінений, хоча вакцинацію від Сovid 19 ми проводимо щоденно, в наявності є вакцина Pfizer та CoronaVac, і всі бажаючі, незалежно від підписання декларації, можуть прийти та вакцинуватись. Крім того, проводимо вакцинацію рутинну згідно з календарем щеплень, які заплановані в нашій країні.Пакет по наданню вторинної медичної допомоги, це – хірургічні операції дорослим і дітям у стаціонарних умовах, стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій; профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах; езофагогастродуоденоскопія; колоноскопія; лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах; діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини (та підозрою на ВІЛ); ведення вагітності в амбулаторних умовах; хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня; стоматологічна допомога; цистоскопія; хірургія одного дня.Фінансування закладу відбувається за рахунок НСЗУ. На сьогодні заробітна плата за травень виплачена повністю і виплачений аванс за червень.– Сімейний лікар спостерігає за станом здоров’я пацієнтів із допомогою різних досліджень, діагностує та лікує найбільш поширені хвороби, травми, отруєння, патологічні, фізіологічні (під час вагітності) стани; супроводжує пацієнтів із хронічними захворюваннями; надає невідкладну допомогу; направляє пацієнта для надання йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) меддопомоги; проводить профілактику: вакцинацію, огляди та дослідження пацієнтів з груп ризику; консультує.Сімейний лікар може спостерігати неускладнену вагітність та спостерігати за здоровою дитиною відповідно до вікових особливостей та потреб. А також надавати окремі послуги паліативної допомоги. Наприклад, оцінити ступінь болю, призначити та виписати рецепт на наркотичні засоби, психотропні речовини для лікування больового синдрому.У рамках первинної медичної допомоги пацієнту гарантовано і безкоштовно можуть провести такі обстеження: загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою; глюкоза крові; холестерин; загальний аналіз сечі; електрокардіограма (ЕКГ); швидкі тести на ВІЛ, вірусні гепатити, тест на вагітність.Сімейний лікар призначає ліки та виписує рецепти, за програмою «Доступні ліки» незалежно від того, чи має пацієнт підписану декларацію з ним, а також оформлює довідки, лікарняні листки.У нашій громаді працює дві амбулаторії у Золочеві та у селах: Білий Камінь, Вороняки, Гологори, Новоселище, Сасів та Червоне.Медичні послуги, на які лікарня підписала угоди з НСЗУ, гарантовано безкоштовні.– Внутрішньо переміщена особа може бути прийнята в будь-якому закладі охорони здоров’я за своїм вибором. Головне – щоб заклад мав можливість забезпечити відповідне лікування. Держава чітко передбачила: «Всі надавачі медичних послуг зобов’язані надавати медичні послуги всім особам, які до них звертаються за місцем знаходження».– Це необов’язкова умова. Ми ведемо діалог з пацієнтом. Якщо внутрішньо переміщена людина планує тут бути довший час або можливо і залишитися, то варто їй мати тут сімейного лікаря, щоб вести плановий прийом і консультативну допомогу. Це на розгляд самої людини, як вона собі планує довше залишатись, може підписати декларації, якщо ні , то може просто отримати медичну допомогу.До нас звернулось 1879 внутрішньо переміщених осіб за амбулаторною допомогою, з них 1562 дорослих та 317 дітей, 143 пацієнти зверталось за стаціонарною допомогою (86 дорослих, 57 дітей). Крім того, звернулось за амбулаторною допомогою 16 вагітних, на облік стало 36 вагітних внутрішньо переміщених жінок.– Без скерування можна звернутись до будь-якого лікаря при гострій патології. При плановому зверненні треба звернутись до сімейного лікаря, а тоді вже він скеровує до спеціаліста, щоб визначитись з планом лікування, призначенням медикаментів, і подальшою тактикою обстеження. Бажано, звісно, записатись до лікаря на прийом, якщо є потреба до сімейного лікаря, то телефон реєстратури.– На сьогодні відповідно до програми «Доступні ліки», яка фінансується НСЗУ, ліки можуть отримати всі. Спершу вимагалось, що якби не працювали програми, то виписувались би паперові рецепти, але у нас проблем з комунікацією з порталом не було, і ми могли виписувати рецепти на доступні ліки і внутрішньо переміщеним особам, і пацієнтам, які не мали заключених декларацій із лікарями КНП «Золочівська ЦРЛ», так само і тим пацієнтам, які мали записані декларації з іншими лікарями. З тим проблем не виникало і не має. Тобто будь-який пацієнт, який приймає системно ліки, які є в програмі «Доступні ліки», у будь-який час може звернутись і виписати ці медикаменти. Також пацієнти, які користуються інсуліном, і хворі, які перебувають на обліку у лікаря-психіатра, можуть отримати медикаменти, необхідні для їхнього лікування. Крім того, у територіальній громаді діє програма по пільговому медичному забезпеченню, але вона поширена лише для жителів Золочівської громади, оскільки фінансується із місцевого бюджету. За півроку на кошти, виділені з місцевого бюджету, було отоварено рецептів на суму 456 496 гривень. Ліки можуть отримати пацієнти з певним переліком захворювань, учасники бойових дій, діти-інваліди, діти до трьох років.Також працює програма із забезпечення пацієнтів, які є мешканцями громади, засобами реабілітації (підгузники, предмети догляду). Щомісячно виділяється певна сума, відбувається закупівля засобів реабілітації для пацієнтів, які потребують їх (це лежачі важкохворі пацієнти).– Швидка допомога – це підрозділ Львівського обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Однозначно, що під час «повітряної тривоги», екстрена допомога виїжджає, наприклад, або на ДТП, або коли загальний стан загрожує життю пацієнта.Війна внесла значні зміни в роботу фахівців Екстреної допомоги, проте, як і раніше, вони продовжують виїжджати на виклики. Адже від того, наскільки швидко вони прибудуть на місце й нададуть допомогу, залежить життя та здоров’я людей. Проте, пацієнтам слід пам’ятати умови, за яких вони можуть викликати бригаду екстреної допомоги:телефонувати на номер 103 варто за невідкладних станів і таких, що загрожують життю і здоров’ю людини та можуть призвести до різкого погіршення стану, якщо екстрена медична допомога не буде надана. Про це можуть свідчити проблеми із диханням або його відсутність та критичні кровотечі.Диспетчер екстреної допомоги поспілкується з абонентом і прийме рішення щодо подальших дій та скерує бригаду до пацієнта. Рішення щодо необхідності госпіталізації ухвалює лікар бригади екстреної допомоги на основі симптомів, які є у хворого.– У нас система працювала справно. Були певні моменти, але є вказівки, що ми можемо скоригувати лікарняний навіть до семи днів. Коли система «Електронного лікарняного» тільки почала працювати, було багато несправностей і багато запитань, як у лікаря, так і в пацієнта. Дуже важливо, щоб пацієнт був правильно задекларований, бо буває, що якась помилка навіть у внесеному прізвищі, імені, два імені у пацієнта, по-батькові, число, місяць, рік народження, ідентифікаційний код. Важливо, щоб і роботодавець правильно оформив відносини з пацієнтом. У нас були такі моменти на початку впровадження системи «Електронного лікарняного листка», але зараз, коли є можливість скорегувати до семи днів, все внормувалося. Якщо все ж до семи днів лікарняний не пішов, є можливість видати паперовий лікарняний.Як отримати лікарняний?Щоб оформити лікарняний листок, необхідно звернутися по медичну допомогу до лікуючого лікаря. За наявності об’єктивних підстав медик сформує відповідний медичний висновок в електронній системі охорони здоров’я.Важливо! Якщо медичну допомогу надавав лікар вузької спеціалізації, не потрібно окремо звертатися до лікаря первинної медичної допомоги за лікарняним. Важлива умова видачі лікарняного листка – підписана декларація із сімейним лікарем. Лікарняний листок виписує будь-який лікар, що надавав медичну допомогу.– Ми надаємо допомогу пацієнтам з Сovid 19, бо все ж поодинокі випадки зараз реєструються. Звертаються пацієнти, які мігрують з-за кордону, буває, що приїжджають уже хворі. Маємо в наявності швидкі тести, проводимо діагностику, лікує сімейний лікар або, якщо немає сімейного, той лікар-терапевт, який прийняв хворого. Забезпечуємо противірусними препаратами, які є в наявності, та видаємо пацієнту при даній патології. Маємо у наявності кисневі концентратори, які були закуплені згідно з державною програмою, та за рекомендацією лікуючого лікаря видаємо важкохворим пацієнтам для підтримування здоров’я на належному рівні.Хочу закликати усіх мешканців нашої громади і людей, які вимушено переселилися до нас, завжди, за будь-яких обставин, уважно ставитись до власного здоров’я, бо воно є нашим найвартіснішим скарбом.Бажаю усім читачам мирного неба, міцного здоров'я, злагоди та родинного благополуччя.