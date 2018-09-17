ЗАХИЩАЮЧИ ЧЕСТЬ І ГІДНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО ОФІЦЕРА



Ігор ГРИНЬКІВ,

міський голова м. Золочева



В інформаційному просторі поширили відомості щодо пред’явлення підозри колишньому начальнику Навчального центру Національної гвардії України, а нині першому заступникові голови Золочівської районної військової адміністрації полковнику Михайлові Кулику. Суть цієї підозри стосується його діяльності на попередній посаді. А якщо більш детально, то це стосується закупівлі резервуарів для зберігання пального за начебто завищеними цінами.Звичайно, просту пересічну людину, котра геть нічого не розуміє в державних закупівлях, не є на військовій посаді з усіма наслідками відповідальності за кожен крок, і котра просто слухає новини, така інформація може шокувати. Можливо, хтось сприйняв це за позитивну роботу правоохоронців. Але всі ті, хто знають зблизька Михайла Кулика, впевнені в його доброчесності. Зловтішаються у соцмережах хіба окремі підерасти, котрі в житті нічого доброго не зробили, а здатні лише продукувати негатив.Понад десять років я знаю Михайла Кулика. Вперше потиснув йому руку, коли він переступив поріг Золочівської міської ради. Відвертий, щирий, дуже професійний військовий, котрий все своє життя присвятив армії. Саме так про нього думаю я сьогодні, після десяти років нашого знайомства, дружби і співпраці.Ми всі пам’ятаємо, як з приходом саме Михайла Кулика змінилось в громаді сприйняття образу військовослужбовця, нацгвардійця. Військовослужбовці строкової служби прагнули бути схожими на нього, офіцери ставили його в приклад собі та своїм підлеглим. З перших місяців війни у 2014 році Михайло Кулик особисто очолював зведений загін українських захисників на Донеччині, оскільки вважав, що у найтяжчий час командир повинен бути зі своїми людьми.В житті громади він – мега активний. Окрім безпосередніх обов’язків він встигав бути і в школі, серед дітей, і серед ветеранів, і разом з військовослужбовцями допомагав громаді у найнеобхіднішому. Отже, повага до нього – це результат його щоденної праці.А тепер про закупівлю. Точніше про період закупівлі. Нехай кожен з нас пригадає, що він робив у березні 2022 року. Колони автотранспорту з Києва до кордону в декілька рядів. Потік біженців від війни. Окремі військові частини Київського гарнізону, південної частини України захоплені орками. Згадаймо ціни на продукти харчування в наших магазинах. Ціна на гречку була від 80 до 100 грн. за кілограм. А скільки вона коштує нині? Згадаймо черги на автозаправках та ціни на пальне. А той, хто купував генератори, пригадає за якою ціною їх купували. Більшість портів України припинили свою роботу – Миколаїв, Одеса, Маріуполь, Запоріжжя. Логістичні зв’язки були суттєво порушені. Система Прозоро в перші дні призупинила свою роботу, що значно ускладнило проведення закупівель…І саме в цей час Навчальному центру, окрім завдань навчального процесу, командуванням Національної гвардії були поставлені додаткові завдання, такі як прийом тисяч мобілізованих, сотень резервістів, їх озброєння, екіпірування, навчання, забезпечення усім необхідним... На базі Навчального центру були сформовані нові полки Національної гвардії, які і нині забезпечують оборону держави.Ми пам’ятаємо як Золочівщина приймала на базі Навчального центру Київський інститут НГУ, Національну академію Національної гвардії України з м. Харкова, військових з інших підрозділів. З метою уникнення ураження з повітря скупченості особового складу, зазначені підрозділи були розосередженні навіть на території сусідніх із Львівською областей. Поставали завдання щодо забезпечення військових частин пальним, бронежилетами, одягом, проведенням ремонту техніки тощо. Проблеми виникли навіть із забезпеченням харчування військовослужбовців. Це далеко не весь перелік завдань, які достойно виконав колектив Навчального центру на чолі з Михайлом Куликом.Тепер безпосередньо про закупівлю. Зволікання у забезпеченні військових необхідним могло призвести до трагічних наслідків на державному рівні. Це добре розумів колектив військових фахівців Навчального центру, котрі готували документи і подавали пропозиції для прийняття рішення своєму керівнику Михайлові Кулику. Це чітко розумів він, коли вибір був – бездіяти чи приймати рішення в інтересах оборони держави.Переконаний, що коли ОБ’ЄКТИВНО будуть встановлені всі обставини цієї закупівлі, будь-які підозри будуть відкинуті. Пишу те, що думаю, не з метою подальшої дискусії, а захищаючи честь і гідність українського офіцера Михайла Кулика, для котрого Україна – понад усе.