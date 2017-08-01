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Призери чемпіонату Національної гвардії з "семиборства"

nus.in.ua, 17 вересня 2018, 13:31
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Призери чемпіонату Національної гвардії з

Команда Навчального центру Національної гвардії України у складі 5 військовослужбовців (майора Анатолія Романюка, капітана Любомира Головацького, старшого лейтенанта Олександра Бондаренко, лейтенанта Сергія Білоуса, молодшого сержанта Володимира Коростія) взяла участь у чемпіонаті Національної гвардії України з військово-спортивного багатоборства.
Чемпіонат Національної гвардії України з військово-спортивного багатоборства проходив з 3 по 7 вересня у місті Одеса на базі військової частини 3012. В даний вид змагань входить біг на 100 та 3000 метрів, плавання 50 метрів, стрільба з АКМ, підтягування на перекладені, метання гранати. За результатами чемпіонату гвардійці Навчального центру увійшли в трійку призерів, зайнявши третє загальнокомандне місце серед військових частин прямого підпорядкування.
Начальник Навчального центру полковник Михайло Кулик в присутності всього особового складу подякував спортсменам за високі результати та вручив заохочувальні грамоти.


Група інформації
та комунікації Навчального центру НГУ

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