Дайте руки, юні други, серце к серцю най припаде...

Аліна КОШІЛЬ,

педагог-організатор



Вранці на подвір’ї школи розпочала захід директор закладу Оксана Смолінська, яка наголосила про важливість постаті Маркіяна Шашкевича для сучасності молоді, військових та України. Далі своє наставницьке слово та щиру молитву за Маркіяна і всіх наших Героїв на передовій промовив декан УГКЦ отець Михайло Сукмановський.Кожного року у листопаді педагогічний колектив та учні Золочівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 2 імені Маркіяна Шашкевича організовують низку різноманітних заходів аби вшанувати пам'ять про нашого земляка, українського письменника, поета, перекладача, духовного просвітителя, натхненника національного пробудження Галичини, священника УГКЦ – Маркіяна Шашкевича.Учителі української мови і літератури та класні керівники закладу протягом провели з учнями квест «Шашкевичівські місця» (команди 7-х класів, учителі Тихонька О. В., Денис О. С.), виставку малюнків «Герої творів М. Шашкевича очима дітей» (учні 5-х класів, учитель Пинило О. В.), учні школи відвідали шкільний музей «Шашкевич і Золочівщина» (Поцілуйко Л. П.), вікторину у 5-11 класах «Як знаємо біографію Будителя Галичини?» (Бартошик Л. М.), декламування віршів до дня народження М. Шашкевича (5-8 класи, учителі Денис О. С., Гевко Н. В., Питик Л. М., Поцілуйко Л. П., Бартошик Л. М.), виставку плакатів у класах «Мова – код нації» (класні керівники), учителі початкових класів здійснили екскурсійні поїздки до музею-садиби у с. Підлисся, бібліотечні уроки з працівниками міської бібліотеки (учні 5-их класів та класні керівники Чорна М. Т., Іванчишин А. Б., Мельник Б. М., Пуківський А. П.), виховні години та літературні флешмоби (учні 9-11 класів та класні керівники), постановку «Ти – не неволі син» (учні 6-Б і 7-Б кл., учитель Прокопів Л. М.).Літературно-музичну композицію підготували учні 10-Б та 10-В класів (кер. учителі Бурик І. С. та Переймибіда О. С.) за участю учнів 4-А класу (вчитель Бишко М. В.), музичне оформлення здійснили вчителі музичного мистецтва Мельник Н. Й. та Гуляк Р. Б. Гімн школи № 2 та вступну поезію виконав учень 6-Г класу Яріш Тарас. Пісню «Явір на зрубі лежить» виконали учні 4-А класу Бучинський Володя, Пуківський Володя та Коваль Наталя.Виступаючи біля пам’ятника Маркіяну Шашкевичу, учні прагнули показати всю велич Маркіяна. Поетичним словом, піснею вони розповідали присутнім про те, як отець Маркіян показував українському народу дорогу, якою потрібно йти, проголошував ідеали, які треба сповідувати, плекав українську мову, навчав патріотизму та жертовності.Свої проповіді отець Маркіян Шашкевич проголошував українською мовою, на яких він давав людям надію, силу і впевненість, що вони все здолають і все пізнають.212 років минуло з дня народження Маркіяна Шашкевича, а проблеми в Україні залишились такі ж.Наш обов’язок як громадян держави України – не забувати, що ми – нація. А головною ознакою нації є її рідна мова. Тож пам’ятаймо свою історію, людей, які її творили.