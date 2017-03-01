nus.in.ua, 1 березня 2019, 16:54

Святкування Тижня рідної мови у Ремезівцівському НВК продовжується. День 21 лютого пройшов цікаво і насичено. Тематичну лінійку, присвячену Міжнародному дню рідної мови, провела учитель-філолог З. І. Лісова До уваги учнів було представлено цікаві факти про історію походження свята, а також переглянули мультимедійну презентацію «21 лютого – День материнської мови». Звучали пісні про рідну мову, Україну. Зоряна Ігорівна наголосила, що «мова є душею нації, її генетичним кодом, у її глибинах народилося багато з того, чим може гордитися наш народ». Учитель-філолог привітала усіх із Міжнародним днем рідної мови. Нехай материнське слово буде для всіх нас оберегом. Завершилася тематична лінійка флешмобом «Мова калинова» за участю педагогів і учнів.

Цікаві моменти дня продовжувалися. Учні 5 класу разом із класним керівником Зоряною Ігорівною здійснили екскурсію у бібліотеку-філіал с. Ремезівці (зав. О. М. Гарасимишин). Школярі із захопленням читали вірші про мову, цікавилися підручниками нових авторів, переглянули тематичну виставку літератури «Мова – жива скарбниця народу». Усі разом виконали пісню «Гімн українській мові». Учні подякували бібліотекарю О. М. Гарасимишин і зав. Народним домом І. О. Гуляк за виховний захід, присвячений Міжнародному дню рідної мови.

Любімо! Вивчаймо! Плекаймо! Адже «найбільше і найдорожче добро кожного народу – це його мова», яка передається у спадок нашим нащадкам.

Зоряна ЛІСОВА