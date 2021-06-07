Сьогодні 179 річниця з дня смерті Маркіяна Шашкевича

Сьогодні, 7 червня, 179 річниця з дня смерті Маркіяна Шашкевича (1811 – 1843) – письменника, поета, священика УГКЦ, натхненника національного відродження Галичини, найбільш відомого, як співзасновника українського гуртка національно-свідомої молоді «Руська трійця» та співавтора альманаху «Русалка Дністровая». Представники Золочівського районного товариства «Просвіта», педагоги та учні Золочівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 імені Маркіяна Шашкевича вшанували роковини смерті Будителя Галичини.

Шашкевич склав перший в Галичині шкільний підручник для дітей «Читанку для діточок в народних школах руських». Він першим в історії української літератури почав писати сонети, а його твір «Веснівка» переклали понад п’ятнадцятьма мовами світу: білоруською, болгарською, німецькою, англійською, французькою, угорською, китайською, вірменською, а також – італійською, естонською, іспанською, каталонською, литовською, грецькою, скандинавськими мовами, грузинською та багатьма іншими.