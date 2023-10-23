"Біла світлиця" об'єднала любителів поезії

Поезія – слово! Поезія – пісня,

Поезія – вільна душа.

Де серце розкриле –

Там дума провісна

У віршах безсмертя звіща.

Д. Тернівський

Марія ДУБНИЦЬКА

Серед кращих винаходів людства поезія, займає почесне місце. Це своєрідна музика, кожна нота якої – частина твого життя. Часто поезія – це сповідь, молитва, порада, крик або шепіт душі. Часто – «ліки» для неї.Поетичне слово здатне проникати в таємниці людської душі, закликає мислити образами, допомагає спілкуванню, розширює кругозір. Найкращим визначенням поезії є слова Ліни Костенко: «Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі». З цим важко посперечатися. Цінність поезії в тому, що кожен читач знаходить тут щось своє. Вона входить в наше життя з дитинства і залишаться до кінця.Безпечний простір для жінок «Біла світлиця» у Народному домі с. Білий Камінь об'єднала любителів поезії. До нас в гості завітали творчі особистості Єва Тоцька та Ірина Гирило, які об'єднали навколо себе поціновувачів поезії! Тепла, дружня атмосфера сприяла відкритості та щирості всіх присутніх. Смакуючи чаєм, читали вірші, жартували, говорили де «черпати» натхнення для написання, ділилися досвідом. Щиро дякую всім, хто долучився.Захід відбувся у рамках проєкту «Розвиток потенціалу ОГС та ініціативних груп у регіонах України з високою концентрацією ВПО щодо впровадження гендерних питань у гуманітарній діяльності (GiHA)» в партнерстві з Бюро гендерних стратегій і бюджетування за підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF), Демократична дія за інформаційного сприяння ГО «Наша Українська Справа».