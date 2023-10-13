Про безпеку дітей в інтернеті

Марія ДУБНИЦЬКА

«Усі батьки бажають найкращого для своїх дітей. І нам здається, що ми завжди діємо в їхніх інтересах. Та не всі слова чи дії дорослих підтримують та допомагають вирішити проблему. Особливо, якщо це пов'язано з життям дитини в інтернеті», – зазначила спікерка.Ось декілька порад від фахівчині, що допоможуть запобігти кібербулінгу:Коли ви даєте дитині будь-який гаджет, то важливо самим розібратись, якими встановленими додатками дитина може користуватись.У кожній соцмережі варто поставити налаштування конфіденційності та безпеки.Поговоріть з дитиною, що якщо вона відчуває себе погано після того, як сидить в соцмережах чи з кимось спілкується онлайн — це не ок і вона може прийти до батьків з цим.Поясніть, що потрібно бути відповідальними в інтернеті. Дитині може здаватися, що в мережі вона може говорити те, що не сказала б реальному житті.Поясніть, що інтернет це такий самий простір, де можна ранити іншу людину своїми словами або ж нашкодити собі, довірившись незнайомцям.Простір створено в рамках проєкту «Розвиток потенціалу ОГС та ініціативних груп у регіонах України з високою концентрацією ВПО щодо впровадження гендерних питань у гуманітарній діяльності (GiHA)» в партнерстві з Бюро гендерних стратегій і бюджетування за підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF), Демократична Дія Democratic Action за інформаційного сприяння ГО «Наша Українська Справа»