Новини Золочівщини
Про безпеку дітей в інтернеті
За дослідженням міжнародних організацій 73% дітей не розкажуть батькам те, що вони зіштовхнулись з онлайн-загрозою. Діти часто приховують все, що вони роблять в соціальних мережах, бо бояться, що батьки заберуть в них гаджет чи заборонять з кимось спілкуватись. Але соціальні мережі — це частина життя дитини, тому батькам важливо ставитися з повагою до цієї частини та особистого простору дитини. Водночас варто дбати і про безпеку в інтернеті.
Сьогодні у безпечному просторі для жінок «Біла світлиця» говорили про безпеку дітей в Інтернеті. Начальниця відділу інформаційної політики та комунікації з громадськістю Золочівської міської ради, редакторка часопису «Наша українська справа» Леся Горгота розповідала про те, як зробити онлайн-світ безпечнішим для дітей.
«Усі батьки бажають найкращого для своїх дітей. І нам здається, що ми завжди діємо в їхніх інтересах. Та не всі слова чи дії дорослих підтримують та допомагають вирішити проблему. Особливо, якщо це пов'язано з життям дитини в інтернеті», – зазначила спікерка.
Ось декілька порад від фахівчині, що допоможуть запобігти кібербулінгу:
Коли ви даєте дитині будь-який гаджет, то важливо самим розібратись, якими встановленими додатками дитина може користуватись.
У кожній соцмережі варто поставити налаштування конфіденційності та безпеки.
Поговоріть з дитиною, що якщо вона відчуває себе погано після того, як сидить в соцмережах чи з кимось спілкується онлайн — це не ок і вона може прийти до батьків з цим.
Поясніть, що потрібно бути відповідальними в інтернеті. Дитині може здаватися, що в мережі вона може говорити те, що не сказала б реальному житті.
Поясніть, що інтернет це такий самий простір, де можна ранити іншу людину своїми словами або ж нашкодити собі, довірившись незнайомцям.
Простір створено в рамках проєкту «Розвиток потенціалу ОГС та ініціативних груп у регіонах України з високою концентрацією ВПО щодо впровадження гендерних питань у гуманітарній діяльності (GiHA)» в партнерстві з Бюро гендерних стратегій і бюджетування за підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF), Демократична Дія Democratic Action за інформаційного сприяння ГО «Наша Українська Справа»
Сьогодні у безпечному просторі для жінок «Біла світлиця» говорили про безпеку дітей в Інтернеті. Начальниця відділу інформаційної політики та комунікації з громадськістю Золочівської міської ради, редакторка часопису «Наша українська справа» Леся Горгота розповідала про те, як зробити онлайн-світ безпечнішим для дітей.
«Усі батьки бажають найкращого для своїх дітей. І нам здається, що ми завжди діємо в їхніх інтересах. Та не всі слова чи дії дорослих підтримують та допомагають вирішити проблему. Особливо, якщо це пов'язано з життям дитини в інтернеті», – зазначила спікерка.
Ось декілька порад від фахівчині, що допоможуть запобігти кібербулінгу:
Коли ви даєте дитині будь-який гаджет, то важливо самим розібратись, якими встановленими додатками дитина може користуватись.
У кожній соцмережі варто поставити налаштування конфіденційності та безпеки.
Поговоріть з дитиною, що якщо вона відчуває себе погано після того, як сидить в соцмережах чи з кимось спілкується онлайн — це не ок і вона може прийти до батьків з цим.
Поясніть, що потрібно бути відповідальними в інтернеті. Дитині може здаватися, що в мережі вона може говорити те, що не сказала б реальному житті.
Поясніть, що інтернет це такий самий простір, де можна ранити іншу людину своїми словами або ж нашкодити собі, довірившись незнайомцям.
Марія ДУБНИЦЬКА
Простір створено в рамках проєкту «Розвиток потенціалу ОГС та ініціативних груп у регіонах України з високою концентрацією ВПО щодо впровадження гендерних питань у гуманітарній діяльності (GiHA)» в партнерстві з Бюро гендерних стратегій і бюджетування за підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF), Демократична Дія Democratic Action за інформаційного сприяння ГО «Наша Українська Справа»
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