Марія ДУБНИЦЬКА,

директор НД с. Білий Камінь

Серед кращих винаходів людства – поезія, займає почесне місце. Це своєрідна музика, кожна нота якої – частина твого життя. Часто поезія – це сповідь, молитва, порада, крик або шепіт душі.Поетичне слово здатне проникати в таємниці людської душі, закликає мислити образами, допомагає спілкуванню, розширює кругозір. Найкращим визначенням поезії є слова Ліни Костенко: «Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі». З цим важко посперечатися. Цінність поезії в тому, що кожен читач знаходить тут щось своє. Вона входить в наше життя з дитинства і залишаться з нами до кінця. Кожен знаходить в ній щось своє, близьке і зрозуміле.13 травня у Народному домі с. Білий Камінь зібралися творчі особистості-поетеси: Єва Тоцька, Ірина Білінська, Ірина Гирило, які об'єднали навколо себе юних поціновувачів поезії. Тут створено своєрідний креативний простір, що вже отримав назву «Поетична кав’ярня» та об’єднує дітей та молодь не лише із Білого Каменя, а й тих, хто тимчасово проживає у громаді в статусі ВПО. Тепла, дружня атмосфера сприяла відкритості та щирості всіх присутніх.Смакуючи кавою та чаєм, гості читали вірші, жартували, говорили де «черпати» натхнення для написання, ділилися досвідом. Тішить, що наша молодь також себе активно і творчо проявила. Дітки цитували власну й чужу поезії, запитували, ділилися враженнями від почутого. Дякую гостям, що надихаєте.Зворушливо звучали спогади про рідну домівку від дітей з Попасної, Лисичанська, Краматорська й інших міст, що охоплені вогнем війни.Захід відбувся в рамках Благодійної програми «Підтримка активностей місцевих громад для перемоги над московськими нацистами» Фонду громад «Рідня». Це сталий проект, де можуть збиратися творчі особистості – жителі громади та ті, хто вимушено переїхав з територій, де ведуться бойові дії, за чашкою кави, ділитись переживаннями, мріями, читати вірші!Також учасники «Поетичної кав’ярні» дякують ГО «Лісові ініціативи і суспільство ForestCom» за подарунки.