Тільки разом – заради миру

Леся ГОРГОТА

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Нагадаємо, Благодійна організація «Благодійний фонд «Золочів відроджений» в координації та партнерстві з Золочівською міською та Заболотцівською сільською радами Золочівського району Львівської області та суспільно-політичним часописом «Наша українська справа», що спрямовані на покращення умов проживання внутрішньо переміщених осіб, зокрема жінок з дітьми.На території Золочівської та Заболотцівської громад функціонують заклади тимчасового розміщення ВПО, де минулого тижня транслювали фільм «Мої думки тихі». «Мої думки тихі» — українська трагікомедія 2019 року українського режисера Антоніо Лукіча, для якого вона стала дебютною повнометражною художньою стрічкою. Філософський зміст фільму спонукав задуматись про роль жінки, про її стосунки із дітьми, про реалізацію мрій і власне про те, як часто жінки присвячують своє життя іншим, забуваючи при цьому про власні мрії та бажання.Також, як ми вже зазначали раніше, в рамках проєкту передбачено покращити умови проживання жінок ВПО, їхніх родин у трьох прихистках через придбання обладнання, техніки, відкриття дитячого куточка та організації серії дозвіллєвих заходів з елементами групової психотерапії.Отож, завдяки перемозі у конкурсі місця компактного проживання ВПО облаштовано засобами для приготування їжі та прання. І першочерговий вплив це мало на жінок, в яких вивільнився час для особистого розвитку, піклування про своє здоров’я, занять дозвіллєво-культурного спрямування. Створені дитячі куточки допомагають дівчаткам і хлопчикам соціалізуватися, комунікувати, розвиватися в комфортному середовищі, а також вивільняється час для жінок з дітьми з числа ВПО.Ця публікація створена у рамках проєкту «Розвиток потенціалу ОГС та ініціативних груп у регіонах України з високою концентрацією ВПО щодо впровадження гендерних питань у гуманітарній діяльності (GiHA)» в партнерстві з Бюро гендерних стратегій і бюджетування за підтримки Гуманітарного фонду для України Гуманітарний Фонд Для України - OchaЗміст цієї публікації є виключною відповідальністю ГО Благодійна організація «Благодійний фонд «Золочів відроджений» і не може розглядатись, як позиція ГО «Бюро гендерних стратегій та бюджетування» і Гуманітарного фонду для України (UHF).