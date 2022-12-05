100-літній ювілей жительки Гончарівки Ганни Капітанець



Леся ГОРГОТА

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Ювілярку особисто привітав міський голова Золочева Ігор Гриньків.– Життя прожити – не поле перейти. А 100 років насиченого подіями та випробуваннями життя, багаторічною самовідданою працею — це подвиг і героїчний взірець незламної особистості, –У невеличкому на зріст і худорлявому тілі ховається щира жінка, яка в сотий день народження дякує за вітання і бажає здоров’я та многая літа своїм гостям. І сама ж витягує «многая літа» на високих нотах.Пані Ганна народилась у далекому 1923 році у селі Белзець. Нелегкі роки випали на її долю, всього було у житті – і радості, й печалі довелося пережити. Разом з чоловіком виховала двох доньок. Все життя працювала у городній бригаді місцевого колгоспу.Мала Ганна Капітанець незвичний талант до випікання весільних короваїв. Саме їй першій належить ідея випікати їх дво- і триповерховими. Неймовірно смачні та гарно оздоблені короваї замовляли у Ганни Іванівни молодята з усієї Львівщини. А ще володіє чарівним голосом. Донедавна співала у церковному хорі. Зичлива до людей, завжди щиро приходила людям на допомогу. А про секрет довголіття відгукується просто: «То все від Бога залежить, як ми собі заслужимо, так і проживемо».Бажаємо поважній ювілярці здоров’я, миру та неодмінно стати свідком Української Перемоги!