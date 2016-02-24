До уваги посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування!

nus.in.ua, 7 грудня 2016, 15:51

Буська ОДПІ нагадує про змогу отримання ключів електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП) для подання декларацій службовими особами на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Відповідно до пункту 1 статті 45 Закону України від 14 жовтня 2014 року №1700-VII «Про запобігання корупції» (далі – Закон) особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції; особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Відповідно до Прикінцевих положень Закону у 2016 році службові особи, які на день початку роботи системи подання та оприлюднення відповідно до цього Закону декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, займають згідно зі статтею 50 цього Закону відповідальне та особливо відповідальне становище, до яких у тому числі віднесено посади державної служби категорії «А» та «Б», подали щорічні декларації за минулий рік у порядку, встановленому цим Законом.

Тобто, третина від усіх зобов’язаних відповідно до Закону у 2017 році подати декларації за 2016 рік, вже отримали електронні цифрові підписи.

Решті державних службовців рекомендуємо не зволікати і вже у цьому році звертатися у пункти обслуговування користувачів АЦСК.

Нагадуємо також, що відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 №145-р «Про забезпечення надання послуг електронного цифрового підпису державним службовцям, які займають посади, віднесені до категорій А і Б, та інші прирівняні до них посади» акредитовані центри сертифікації ключів Міністерства юстиції України, Державної фіскальної служби України та Державної казначейської служби України здійснюють надання послуг електронного цифрового підпису суб’єктам декларування на безоплатній основі.

Акредитований центр сертифікації ключів Міністерства юстиції України – Державне підприємство «Національні інформаційні системи» має пункти обслуговування користувачів АЦСК у Львівській області, адреси яких та контактні телефони можна знайти на його сайті за адресою:https://ca.informjust.ua/contacts.

Щодо Акредитованого центру сертифікації ключів Державної казначейської служби України, то адреси та контактні телефони відокремлених пунктів реєстрації у Львівській області розміщені на його сайті за адресою:http://acsk.treasury.gov.ua/contacts/.

Відокремлені пункти реєстрації користувачів Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС у Львівській області знаходяться за адресами:

1) м. Львів, вул. Стрийська, буд. 35, каб. 136, тел.: (032) 297-39-85;

2) м. Дрогобич, вул. Шевченка, буд. 9, каб. 102, тел.: (032) 441-02-40.

Перелік документів, необхідних для отримання посилених сертифікатів ключів, наведено в розділі підготовка документів та реєстрація, розміщеного на офіційному інформаційному ресурсі АЦСК ІДД acskidd.gov.ua/головна/«Реєстрація користувачів».

Cектор організації роботи Буської ОДПІ