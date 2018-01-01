Щоб додому хотілось повертатись

nus.in.ua, 18 січня 2018, 15:18

Підлітковий вік – це період в житті дитини від 11 до 15 років. І він є дуже важливим – в цей час формується особистість, в цей час дитина емоційно нестабільна та вразлива. Потрібно бути дуже уважним у спілкуванні із своїм сином чи донькою. Щоб допомогти батькам розібратись у психології підлітка психологи Тереза та Остап Гевки провели 12 січня семінар.

Тереза Гевко, психолог:

– Ви бачите на схемі намальовану бухту, і океан з малими хвилями, більшими і ще більшими. Сім’я – це є бухта. Дитина від народження є в бухті, біля мами. І в школі у 1-4 класах, коли одна вчителька і мама поруч, також у безпеці. І тільки в середній школі, коли навчають усі вчителі, починаються бунти. Підліток починає виходити у соціум (спершу на малі хвилі) і повертається назад. Схема передбачає безпеку гавані і впевненість дитини, що вона має куди повертатися. Тому вона повертається зализує рани, її у всьому підтримують, вона відновлює сили. І знову – на нову хилю. На цій хвилі мають бути друзі, різні ситуації і підліток на цій хвилі має бути сам, і це дуже важливо. Він має все пережити сам, яка б хвиля висока не була, і при тому він має знати, що тил він має, має куди повернутися. Він вертається назад, де знову його приймають, обласкують і він знову набирається сил йти на вищу хвилю. В кінцевому результаті він має піти і не вертатися…

– І з часом десь там зробити свою гавань, створити сім’ю, – додає Остап.

– Це ідеальна схема, як би мало бути. Але ця гавань має безліч завдань, тут має бути повна безпека, щоб дитині тут було затишно. Є чотири стилі виховання: коли батьки дуже опікуюючі, є авторитарні, є такі, які не втручаються зовсім, а є демократичні.

Остап ГЕВКО:

– Для батьків оцей момент, коли дитина починає, скажімо так, випливати, це катастрофа. Та ви мусите чітко розуміти, що це повинно бути. Бо інакше ламається схема. Наприклад, дитина залишається в гавані, де постійно безпечно. Але уявіть, що буде з цією дитиною через 10–20 років. Ось приклад, чоловікові 30 років, він живе з мамою, не може знайти дружину, створити сім‘ю. Бо колись мама заклала в дитині страх, і він не виходив з цієї гавані, і він боїться, не вміє. Йому 30, а в нього соціалізація на рівні 15-16 років. І в 30 це набагато важче, ніж в підлітковому віці.

Семінар продовжувався, своїми прикладами ділились психологи та учасники семінару. Розбирали по кроках правильність вчинків як підлітків, так і батьків.

Багато корисних рекомендацій, як поводити себе в тій чи іншій ситуації з підлітками. Час двогодинного семінару давно спливав, а ми знаходили все нову і нову ситуацію, в якій хотілось розібратись, порадившись з психологом.



Ірина ДОМАРЕЦЬКА

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