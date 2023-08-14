У Золочеві військовий отримав біометричний документ

Максим із Слов'янська Донецької області. І коли війна, 9 років тому, прийшла у його дім, він 15-річний юнак не побоявся нових викликів долі, вирішивши захищати країну разом із досвідченими військовими. У 2022 році, хлопець із перших днів повномасштабного вторгнення також перебував на фронті.

Як розповідають його побратими із тероборони – завдяки мужності, відвазі та знанням Максима, було врятоване не одне життя. Адже, він навчив їх де та як потрібно ховатися під час бомбардувань, правильності несення нарядів, оборони та ведення бойових дій.

Під час оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, 26-річний хлопець розповів працівникам міграційної служби Львівщини, що у травні 2023 року, отримав бойове поранення. Йому осколком міни роздробило лікоть…

Максим довгий час лікувався у Золочеві, а згодом він проходив тривалу реабілітацію у Німеччині. Місцеві журналісти, дізнавшись про українського військового, написали про нього статтю у газеті. А вже сьогодні про його здобутки під час життя знімають ще й документальний фільм.

Ми пишаємося нашими відважними та сильними чоловіками! Завдяки їм ми звемося нацією вільної держави!

Цей закордонний паспорт, який наш Герой отримав за 7 робочих днів нехай пригодиться йому для заслуженого відпочинку після здобуття перемоги!

Нагадаємо, оформити документ можна у будь-якому підрозділі ДМС Львівщини.