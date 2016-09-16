З 24 травня одночасно оформляють ID-картку та закордонний паспорт

Золочівський відділ Головного Управління Державної міграційної служби України у Львівській області інформує про те, що з 24 травня 2022 року здійснюється процедура одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта. Надання нової послуги стало можливим після набрання чинності постанови КМУ від 07.05.2022 року № 541 «Про реалізацію експериментального проєкту щодо одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон».

Звертаємо увагу, що для оформлення паспорта громадянина України вперше особою, яка досягла 14-річного віку, заява-анкета про одночасне оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон подається особисто, без згоди або присутності законного представника. У разі оформлення в 14 років вперше сплачується лише послуга оформлення закордонного паспорта.

24.05.2022 року у Золочівський відділ ГУ ДМС у Львівській області уже звернулися громадяни України для оформлення паспорта громадянина України вперше, які досягли 14-річного віку Вероніка Василівна Яворська, Софія Ігорівна Кочубай, у зв’язку із закінченням терміну дії попереднього паспорта Світлана-Софія Вікторівна Уварова та скористалися послугою одночасного оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Громадяни зазначають, що завдяки експериментальному проєкту можна зекономити час, адже раніше довелося б очікувати, щоб отримати спочатку ID-картку. А вже після цього можна було подати заяву на оформлення закордонного паспорта.

За даною послугою можна звернутися до Золочівського відділу ГУДМС у Львівській області за адресою: Львівська область місто Золочів вулиця Возницького Б. Героя України, 1. Прийому громадян проводиться за графіком:

Дні тижня Робочі години Прийом громадян

понеділок Вихідний Вихідний

вівторок 09.00 – 18.00 09.00 – 18.00

середа 10.00 – 19.00 10.00 – 19.00

четвер 09.00 – 18.00 09.00 – 18.00

п’ятниця 10.00 – 19.00 10.00 – 19.00

субота 09.00 - 16.45 09.00 - 16.45

неділя Вихідний Вихідний

обідня перерва 13.00 - 13.45

