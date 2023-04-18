Новини Золочівщини
14:43, 30 серпня 2023
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Золочівська громада провела в останню путь Героя Володимира Дзядика

Золочівська громада провела в останню путь Героя Володимира Дзядика
Gazeta
Фото: НУС
Золочівська громада провела в останню путь Героя Володимира Дзядика.
Народжений у селі Гончарівка. Був наймолодшим серед шести дітей у сім'ї. Завжди вирізнявся своєю вірою в Бога, любов'ю до рідних та України. Мужньо став на захист своєї Батьківщини...
У Героя залишилась старенька матір, дружина та двоє дітей...
Вічна пам'ять і слава Героєві...
Герої не вмирають...
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