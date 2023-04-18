Золочівська громада провела в останню путь Героя Володимира Дзядика.

Народжений у селі Гончарівка. Був наймолодшим серед шести дітей у сім'ї. Завжди вирізнявся своєю вірою в Бога, любов'ю до рідних та України. Мужньо став на захист своєї Батьківщини...

У Героя залишилась старенька матір, дружина та двоє дітей...

Вічна пам'ять і слава Героєві...

Герої не вмирають...