Новини Золочівщини
Золочівська громада провела в останню путь Героя Володимира Дзядика
Золочівська громада провела в останню путь Героя Володимира Дзядика.
Народжений у селі Гончарівка. Був наймолодшим серед шести дітей у сім'ї. Завжди вирізнявся своєю вірою в Бога, любов'ю до рідних та України. Мужньо став на захист своєї Батьківщини...
У Героя залишилась старенька матір, дружина та двоє дітей...
Вічна пам'ять і слава Героєві...
Герої не вмирають...
Народжений у селі Гончарівка. Був наймолодшим серед шести дітей у сім'ї. Завжди вирізнявся своєю вірою в Бога, любов'ю до рідних та України. Мужньо став на захист своєї Батьківщини...
У Героя залишилась старенька матір, дружина та двоє дітей...
Вічна пам'ять і слава Героєві...
Герої не вмирають...
Ctrl
Enter
Помітили помИлкуВиділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)