Новини Золочівщини
10:16, 25 грудня 2022
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Золочів'яни зустріли тіло Героя Тараса Савчука

Золочів'яни зустріли тіло Героя Тараса Савчука
Gazeta
Фото: НУС
Жителі Золочівської громади зустріли тіло Героя Тараса Савчука. Тарас загинув у бою 22 грудня на Бахмутському напрямку під час виконання бойового завдання. 3 2014 року Тарас обороняв Україну від рашиської навали. Коли в лютому 2022 року окупанти розпочали повномасштабне вторгнення, не вагаючись боєць став на захист держави.
Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять та слава Герою!
Панахида відбудеться 25 грудня о 18:00 год. в каплиці на вул. Т. Шевченка, 61 (зал для проведення прощальної церемонії). Похорон – 26 грудня, о 10 годині.
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