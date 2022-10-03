Золочів'яни зустріли тіло Героя Тараса Савчука

Жителі Золочівської громади зустріли тіло Героя Тараса Савчука. Тарас загинув у бою 22 грудня на Бахмутському напрямку під час виконання бойового завдання. 3 2014 року Тарас обороняв Україну від рашиської навали. Коли в лютому 2022 року окупанти розпочали повномасштабне вторгнення, не вагаючись боєць став на захист держави.

Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять та слава Герою!

Панахида відбудеться 25 грудня о 18:00 год. в каплиці на вул. Т. Шевченка, 61 (зал для проведення прощальної церемонії). Похорон – 26 грудня, о 10 годині.