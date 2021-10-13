У Золочеві дитина-сирота отримала ключі від власної квартири

Сьогодні, 17 серпня 2023 року міський голова Золочева Ігор Гриньків та начальник Служби у справах дітей Львівської ОВА Володимир Лис вручили документи та ключі від квартири дитині-сироті Світлані Богданівні Ярош, 09.03.2000 р. н., яка перебувала на обліку осіб, що потребують поліпшення житлових умов.Представники міської та обласної влади привітали Світлану та побажали їй затишку добра та благополуччя у новому помешканні.Це житло придбане за кошти місцевого та обласного бюджетів у співвідношенні 60 % на 40 %, в рамках реалізації Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа Золочівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки.