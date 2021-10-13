Новини Золочівщини
У Золочеві дитина-сирота отримала ключі від власної квартири
Сьогодні, 17 серпня 2023 року міський голова Золочева Ігор Гриньків та начальник Служби у справах дітей Львівської ОВА Володимир Лис вручили документи та ключі від квартири дитині-сироті Світлані Богданівні Ярош, 09.03.2000 р. н., яка перебувала на обліку осіб, що потребують поліпшення житлових умов.
Представники міської та обласної влади привітали Світлану та побажали їй затишку добра та благополуччя у новому помешканні.
Це житло придбане за кошти місцевого та обласного бюджетів у співвідношенні 60 % на 40 %, в рамках реалізації Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа Золочівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки.
Представники міської та обласної влади привітали Світлану та побажали їй затишку добра та благополуччя у новому помешканні.
Це житло придбане за кошти місцевого та обласного бюджетів у співвідношенні 60 % на 40 %, в рамках реалізації Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа Золочівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки.
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