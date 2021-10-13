Новини Золочівщини
13:29, 17 серпня 2023
566
0

У Золочеві дитина-сирота отримала ключі від власної квартири

У Золочеві дитина-сирота отримала ключі від власної квартири
Gazeta
Фото: НУС
Сьогодні, 17 серпня 2023 року міський голова Золочева Ігор Гриньків та начальник Служби у справах дітей Львівської ОВА Володимир Лис вручили документи та ключі від квартири дитині-сироті Світлані Богданівні Ярош, 09.03.2000 р. н., яка перебувала на обліку осіб, що потребують поліпшення житлових умов.
У Золочеві дитина-сирота отримала ключі від власної квартири

Представники міської та обласної влади привітали Світлану та побажали їй затишку добра та благополуччя у новому помешканні.
У Золочеві дитина-сирота отримала ключі від власної квартири
У Золочеві дитина-сирота отримала ключі від власної квартири
У Золочеві дитина-сирота отримала ключі від власної квартири

Це житло придбане за кошти місцевого та обласного бюджетів у співвідношенні 60 % на 40 %, в рамках реалізації Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа Золочівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки.
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
Службові квартири для військових напередодні свята
Службові квартири для військових напередодні свята
13.10.21, Новини Золочівщини
Радились як реконструювати ДПЗВ «Сокіл»
Радились як реконструювати ДПЗВ «Сокіл»
07.03.21, Новини Золочівщини
Краплинка радості і добра
Краплинка радості і добра
24.12.18, Новини Золочівщини
Сім'я – найкраща Форма виховання
Сім'я – найкраща Форма виховання
08.02.14, Новини Золочівщини
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.