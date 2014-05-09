Радились як реконструювати ДПЗВ «Сокіл»

Та найперше, що ми зробимо вже незабаром, як тільки повністю зійде сніг – спільно родинами, разом з освітянами виїдемо на цю територію і наведемо лад. Спробуємо встановити осіб, котрим знадобилась огорожа... Решту почнемо реалізовувати, коли сформуємо остаточний проект. Вірю, що це обов’язково зробимо.

– 6 березня відбулась робоча нарада у дитячому позаміському таборі відпочинку «Сокіл». Скажу чесно, враження двоякі. Сосновий ліс, чисте повітря і неймовірний спів пташок. Весну не зупинити. Територія. Чи відповідає вона тому, щоб тут могли відпочивати та оздоровлюватись наші діти? Точно ні. Старі дерев’яні будиночки, приміщення харчоблоку частково затікає, огорожа знищена, кудись дівається потроху… Як я бачу майбутнє цієї території? Тут мають бути гарні цегляні будиночки, котрі відповідатимуть технічним та протипожежним нормам. Табір має працювати впродовж усього року, а оздоровлюватись тут мають діти не лише нашої територіальної громади. Поруч – річка Західний Буг, отже маємо впорядкувати доступ до неї. Але насамперед потрібно зробити добрий план, збільшити територію, звернутись до влади про вилучення додаткової території з Державного лісового фонду. Приємно, що поруч зібрались люди, котрим небайдужа доля цього позаміського закладу відпочинку – начальник відділу з питань освіти, молоді і спорту Андрій Заброцький, мій заступник Ярослав Окрепкий, архітектор Роман Кушнір. Добрі поради та підтримку пропонує Андрій Біловус.