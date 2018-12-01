nus.in.ua, 24 грудня 2018, 14:15

Той, хто «на всякий час помагай» – так співають у пісні. І, як виявляється, це не просто рима у куплеті, у цих словах – сам Миколай, який за своє життя став символом милосердя та жертовної любові. На відміну від більшості святих, яких впізнаємо за повір'ями чи легендами, цей був історичною постаттю.

У своїй уяві хлопчики та дівчатка, здебільшого, малюють таку картину: сивобородий чоловік із величезним мішком, в якому безліч подарунків, спускається з небес і у супроводі своїх помічників – ангелика та чортика, непомітно підкладає під подушку коробки з дарунками або прутики. Те чи інше він кладе тоді, коли начебто одержує вказівку від янгола, який переконує, що впродовж року дитина була слухняна, чи від чортика, який згадує, у чому малеча прогрішилась.

Святий Миколай завітав і у Золочівську міську раду. Тут він залишив дарунки для дітей сиріт, напівсиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

Міський голова Золочева зібрав малечу у сесійній залі Золочівської міської ради та вручив їм подарунки від Святого Миколая.

– Я знаю який це біль втратити найдорожчих. Сам у ранньому віці залишився без батька, – говорить міський голова Золочева Ігор Гриньків. – І цей подарунок від Святого Миколая це лише малесенька краплинка радості і добра.

Також міський голова запросив діток до спільної коляди під час Різдвяних свят.



Леся ГОРГОТА

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