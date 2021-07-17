Новини Золочівщини
09:54, 04 серпня 2023
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В наслідок ДТП між селами Зарваниця та Кийків травмовані літні жінка й чоловік

В наслідок ДТП між селами Зарваниця та Кийків травмовані літні жінка й чоловік
Gazeta
Фото: НУС
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[b]На автодорозі «Тернопіль-Львів-Рава-Руська» між селами Зарваниця та Кийків Золочівського району в четвер, 3 серпня, близько 11 год. 30 хв. сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Про це інформує прес-служба поліції Львівської області.[/b]
За попередніми висновками правоохоронців, відбулося зіткнення автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter», яким керував 28-річний житель Тернопільської області, та телескопічного навантажувача «JSB 53170» під керуванням 32-річного мешканця тієї ж області.
«Внаслідок ДТП пасажири мікроавтобуса – 68-річна жінка та 76-річний чоловік, обоє – жителі Тернопільської області, – отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні», – йдеться у повідомленні.
За фактом слідчі Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
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