У Підгайчиках внаслідок наїзду «Фольксвагена» загинула жінка-пішохід

26 лютого близько 20.10 на автодорозі «Тернопіль – Львів – Рава-Руська» у селі Підгайчики сталась дорожньо-транспортна пригода.

За повідомленням відділу комунікації поліції Львівської області, водій автомобіля «Фольксваген Гольф», 20-річний мешканець Тернопільської області, скоїв наїзд на жінку-пішохода, 70-річну місцеву мешканку, яка переходила дорогу поза пішохідним переходом. Від отриманих травм жінка померла на місці події.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

А також вкотре закликають водіїв: будьте уважні та обережні за кермом, не перевищуйте дозволену швидкість, неухильно дотримуйтеся Правил дорожнього руху. А пішоходам нагадують: переходьте дорогу лише пішохідними переходами (підземними чи наземними), за наявності світлофора керуйтеся його сигналами, а у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості використовуйте світловідбивні елементи – це зробить вас більш помітним на дорозі та дозволить уникнути трагедії.

Фото Національна поліція України