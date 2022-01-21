У Золочеві відбулись урочистості з нагоди Дня Української Державності

На площі Незалежності священнослужителі відслужили Молебень за перемогу українського війська та становлення Української Держави.Із вокальними композиціями виступили солісти Золочівського палацу культури ім. І. Білозора Артем Плотиця та Марічка Фурсенко.Чудові українські мелодії подарував народний колектив «Галицькі барви».«Щиро вітаю усіх з визначним святом – з Днем Української Державності. З-поміж наших великих державних свят воно «наймолодше», адже відзначається цього року вперше. Але своїм корінням це свято сягає у глибоку давнину – у 988-й рік, коли Володимир Великий хрестив Київську Русь.Те хрещення стало важливою точкою відліку державності України – спадкоємиці Київської Русі. Саме там витоки нашої національної самобутності, якої так бракує нашому ворогу.І саме наша державність, наша самобутність і наша справжня історія зараз не дають спокою росії, яка намагається загарбати українські території та знищити українців.Зичу усім нам перемоги у цій віковічній боротьбі за незалежність, за наші історичні та культурні цінності, та нашу родову пам'ять, бо «Ми є народ, якого Правди сила ніким звойована ще не була».Були таким народом, є і будемо.Зі святом Української Державності!» – привітав жителів громади міський голова Золочева Ігор Гриньків.