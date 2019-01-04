nus.in.ua, 4 січня 2019, 17:25

Уже традиційно золочів’яни спільно провели 2018 рік і символічно зустріли Новий – 2019 рік, з’єднавши серця у спільній подячній молитві. Священнослужителі відслужили Молебень та вділили золочів’янам благословення на рік наступний. Настоятель Золочівського монастиря Вознесіння Господнього отець Августин Шоп’як звернувся до всіх словами проповіді, побажавши добра, мудрості і терпіння кожній родині, злагоди та спокою в країні: «Нехай Господь благословить усіх нас миром, щастям, здоров’ям і любов’ю. Божої вам помочі і благодаті в усіх благих починаннях!».

Традиційно до громади звернулись очільники міста і району.

«Бажаю всім нам доброго, радісного та щедрого Нового року! Нехай Вифлеємська зоря торкне Ваші серця сяйвом любові, непроминаючої надії і благословенного миру. Міцного здоров'я, здійснення мрій, невичерпного оптимізму, світлої Різдвяної радості Вам і Вашим родинам!», – зазначив під час виступу голова Золочівської РДА Володимир Недзельський.

«2018 рік рік увійде в історію тим, що здійснилась багатовікова мрія українців про єдину Помісну Українську церкву. І це має спонукати нас до більшого єднання в наступному році, щоб ми працювали спільно для утвердження української держави. Адже у єдності – наша сила!» – сказав голова Золочівської районної ради Олег Банах.

«Маю всі підстави подякувати кожному з Вас, бо цього року нам знову все вдавалося. Може тому, що кожен рік ми разом з нашим духовенством просимо Господа про мир і маємо те, що просимо. Може тому, що Ви дуже працьовиті. Золочівці цього року знову не гаяли часу. Нам часом бракує коштів і багато чого, щоб відповісти на Ваші запити, бо скрізь багато робиться і в тому є Ваша праця, праця нашого бізнесу, наша загальна праця. Я дякую Вам, дорогі мої, за підтримку. Маю велику честь бути міським головою такої славної громади», – звернувся до громади міський голова Золочева Ігор Гриньків.

Народна хорова капела «Опілля» під керівництвом Михайла Болюбаша виконала Гімн нової української армії, славень українських націоналістів «Зродились ми великої години» в честь 110 річниці з дня нароження Степана Бандери, що відзначаємо 1 січня. Також хористи подарували присутнім чудові колядки. Вітали усіх з Новим роком своїм співом і талановиті Оксана Квас та Орест Масник.

Тож хай Новий рік засіє у наші серця Надію, сповнить душі Вірою, огорне нас Любов’ю і дасть Мудрості не розгубитися у круговерті життя, все витримати, все пережити. Хай у кожній домівці запанують мир, злагода і любов. Хай ніколи ніхто не знає розлук і розчарувань. Хай мати не залишає доню і не шукає щастя у чужині, хай приголубить татко синочка, посміхнеться братик сестричці.

Хай у нашій державі воцариться мир та єдність, запанує стабільність і згода. Це – наша держава. Ми любимо її. Ми не маємо права не любити її. То ж хай святкові вогні засяють для неї у повну силу, хай розвіються похмурі хмари над нею і засвітить сонечко, якого ми так чекаємо.

Леся ГОРГОТА