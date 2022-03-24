Новини Золочівщини
14:23, 13 липня 2023
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У Золочеві розпочали демонтаж меморіального комплексу «Вічний вогонь»

У Золочеві розпочали демонтаж меморіального комплексу «Вічний вогонь»
Gazeta
Фото: НУС
У Золочівській громаді триває процес декомунізації. Сьогодні, 13 липня, Золочівське МВЖКП розпочало демонтаж меморіального комплексу «Вічний вогонь».
Таке рішення «Про демонтаж комуністичної символіки» прийняли на ХХХVII сесії Золочівської міської ради відповідно до Закону України «Про засудження комуністичної та національно-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».
У Золочеві розпочали демонтаж меморіального комплексу «Вічний вогонь»
У Золочеві розпочали демонтаж меморіального комплексу «Вічний вогонь»

Цим законом Українська держава «засуджує комуністичний та націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарні режими в Україні, визначає правові основи заборони пропаганди їхньої символіки та встановлює порядок ліквідації символів комуністичного тоталітарного режиму».
Зараз в громаді тривають підготовчі роботи для демонтажів пам'ятників радянщини, які ще залишились.
У Золочівському районі з початку 2023 року вже демонтовано 26 таких об'єктів.

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