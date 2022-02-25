Від сьогодні у Золочівській ТГ заборонено торгувати алкогольними напоями з 21.00 до 10.00 год.

Внесено зміни до рішення Ради оборони Золочівської міської ради про повну заборону продажу алкогольних напоїв. Відтак, від сьогодні у Золочівській територіальній громаді заборонено торгувати алкогольними напоями з 21.00 до 10.00 год. Водночас у Золочівській міській раді наголошують про посилення контролю щодо незаконного продажу алкогольних напоїв. Також вживатимуть дієвих заходів покарання щодо осіб у стані алкогольного сп’яніння.