Новини Золочівщини
Неймовірна перемога Марічки Чепелюк – за математику і фізику по 200
Сьогодні ми поспілкувалися з випускницею Золочівського ЗЗСO I-III ст. № 2 ім. М. Шашкевича Марічкою Чепелюк, яка склала національний мультипредметний тест з математики та фізики на 200 балів.
– Марічко, наші читачі звикли часто читати інформацію про твої успіхи і перемоги у численних конкурсах. А тепер дуже хочемо знати про всі твої захоплення і здобутки.
– Після завершення тесту я подумала, що доведеться запам'ятати результат лише з української мови, бо інші були максимальні. Емоцій я мала не більше, ніж після контрольної. Але коли побачила реакцію вчителів, то почала усвідомлювати, наскільки це чудовий результат, і вже на виході з ТЕЦ була дуже рада.
– Навіть заступник міністра освіти і науки зауважив, що цьогорічні завдання були досить складними. Яка твоя думка, наскільки мультипредметний тест був складним?
– Тест особисто для мене не був складним. Хіба трохи вагалась в українській мові. Намагалась уважно читати та рахувати, щоб не пропустити мінус чи переплутати слова.
– Чи довго ти готувалась? З твого досвіду, які висновки варто врахувати майбутнім випускникам?
– Насправді до цього треба готуватись ще з самісінького початку: в школі не лінуватись з виправданням, що за два роки все вивчиш. Тож я вже з усім матеріалом, що дали мені вчителі, почала інтенсивно займатись з серпня: повторювала все та вчила більш детально.
– Чи налаштовувала себе завчасу на такий переможний результат? Це ж неймовірно – по 200 балів з математики і фізики! Таких по всіх Україні не так багато.
– Незважаючи на дуже важкий час, мрії і плани, які необхідно, втілювати в життя, не відміняються.
– Я хочу визначити свою роль в цьому житті. Найголовнішим питанням зараз є вибір спеціальності, яка б мене не лише зацікавила, але й де я б могла себе проявити. Що ж до мрії, то це швидка та впевнена перемога українських воїнів та добровольців з мінімальними втратами та ще кращою відбудованою Україною опісля.
Розмовляла
Валерія ФІЛІПЧЕНКО
– Марічко, наші читачі звикли часто читати інформацію про твої успіхи і перемоги у численних конкурсах. А тепер дуже хочемо знати про всі твої захоплення і здобутки.
– За час навчання у школі я здобувала перемоги у шкільних, районних та обласних олімпіадах з математики, фізики, інформатики, інформаційних технологій, та англійської мови. Окрім школи, я змалку відвідувала різноманітні гуртки у Центрі позашкільної освіти: фольклорний ансамбль «Древо», малювання, рукоділля та англійської мови. Завдяки цьому я навчилася співати, малювати, писати писанки (на курячих, гусячих, страусиних яйцях), шити, робити бісерні прикраси тощо. Кращі роботи у різних номінаціях були представлені на численних обласних, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах й отримували найвищі нагороди. Відвідування секції «фольклористика» принесли також свої результати. Упродовж 3-х років я є переможницею районного та обласного рівня захисту науково-дослідницьких робіт. Чимало людей знає, що я ще навчалася у мистецькій школі по класу бандура. Останні роки навчання у цій школі також принесли мені чимало перемог. Найвагомішою є перемога у IV регіональному конкурсі юних музикантів «Інструментальний вернісаж», де я здобула Gran-Pri. Та найбільше перемог у мене все ж із фольклорним ансамблем «Древо». Це десятки Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів, фестивалів. Лиш останній рік колектив 4 рази отримав найвищу нагороду – Gran-Pri. Це були цікаві роки навчання. Чимало емоцій, знань та знайомств вони мені подарували.
– Після завершення тесту я подумала, що доведеться запам'ятати результат лише з української мови, бо інші були максимальні. Емоцій я мала не більше, ніж після контрольної. Але коли побачила реакцію вчителів, то почала усвідомлювати, наскільки це чудовий результат, і вже на виході з ТЕЦ була дуже рада.
– Навіть заступник міністра освіти і науки зауважив, що цьогорічні завдання були досить складними. Яка твоя думка, наскільки мультипредметний тест був складним?
– Тест особисто для мене не був складним. Хіба трохи вагалась в українській мові. Намагалась уважно читати та рахувати, щоб не пропустити мінус чи переплутати слова.
– Чи довго ти готувалась? З твого досвіду, які висновки варто врахувати майбутнім випускникам?
– Насправді до цього треба готуватись ще з самісінького початку: в школі не лінуватись з виправданням, що за два роки все вивчиш. Тож я вже з усім матеріалом, що дали мені вчителі, почала інтенсивно займатись з серпня: повторювала все та вчила більш детально.
– Чи налаштовувала себе завчасу на такий переможний результат? Це ж неймовірно – по 200 балів з математики і фізики! Таких по всіх Україні не так багато.
– Я гадала, що напишу кожен предмет на 190-195 через неуважність, але оскільки математику я знаю найкраще, то сподівалася скласти її без помилок.
– Я хочу визначити свою роль в цьому житті. Найголовнішим питанням зараз є вибір спеціальності, яка б мене не лише зацікавила, але й де я б могла себе проявити. Що ж до мрії, то це швидка та впевнена перемога українських воїнів та добровольців з мінімальними втратами та ще кращою відбудованою Україною опісля.
Розмовляла
Валерія ФІЛІПЧЕНКО
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