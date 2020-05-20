Неймовірна перемога Марічки Чепелюк – за математику і фізику по 200

– За час навчання у школі я здобувала перемоги у шкільних, районних та обласних олімпіадах з математики, фізики, інформатики, інформаційних технологій, та англійської мови. Окрім школи, я змалку відвідувала різноманітні гуртки у Центрі позашкільної освіти: фольклорний ансамбль «Древо», малювання, рукоділля та англійської мови. Завдяки цьому я навчилася співати, малювати, писати писанки (на курячих, гусячих, страусиних яйцях), шити, робити бісерні прикраси тощо. Кращі роботи у різних номінаціях були представлені на численних обласних, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах й отримували найвищі нагороди. Відвідування секції «фольклористика» принесли також свої результати. Упродовж 3-х років я є переможницею районного та обласного рівня захисту науково-дослідницьких робіт. Чимало людей знає, що я ще навчалася у мистецькій школі по класу бандура. Останні роки навчання у цій школі також принесли мені чимало перемог. Найвагомішою є перемога у IV регіональному конкурсі юних музикантів «Інструментальний вернісаж», де я здобула Gran-Pri. Та найбільше перемог у мене все ж із фольклорним ансамблем «Древо». Це десятки Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів, фестивалів. Лиш останній рік колектив 4 рази отримав найвищу нагороду – Gran-Pri. Це були цікаві роки навчання. Чимало емоцій, знань та знайомств вони мені подарували.

– Я гадала, що напишу кожен предмет на 190-195 через неуважність, але оскільки математику я знаю найкраще, то сподівалася скласти її без помилок.



Розмовляла

Валерія ФІЛІПЧЕНКО

– Після завершення тесту я подумала, що доведеться запам'ятати результат лише з української мови, бо інші були максимальні. Емоцій я мала не більше, ніж після контрольної. Але коли побачила реакцію вчителів, то почала усвідомлювати, наскільки це чудовий результат, і вже на виході з ТЕЦ була дуже рада.– Тест особисто для мене не був складним. Хіба трохи вагалась в українській мові. Намагалась уважно читати та рахувати, щоб не пропустити мінус чи переплутати слова.– Насправді до цього треба готуватись ще з самісінького початку: в школі не лінуватись з виправданням, що за два роки все вивчиш. Тож я вже з усім матеріалом, що дали мені вчителі, почала інтенсивно займатись з серпня: повторювала все та вчила більш детально.– Я хочу визначити свою роль в цьому житті. Найголовнішим питанням зараз є вибір спеціальності, яка б мене не лише зацікавила, але й де я б могла себе проявити. Що ж до мрії, то це швидка та впевнена перемога українських воїнів та добровольців з мінімальними втратами та ще кращою відбудованою Україною опісля.