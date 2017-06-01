Розумні, талановиті, наполегливі...

nus.in.ua, 16 червня 2017, 15:05

Вже стало доброю традицією на звершення навчального року поціновувати обдарованих учнів, які прославили навчальні заклади, район, область у всеукраїнських учнівських предметних олімпіадах і спортивних змаганнях. Цьогоріч свято «Обдарованість року» відзначали 13 червня на площі Незалежності, де нагороджували учнів, які мають найбільшу кількість перемог в олімпіадах з базових дисциплін та спортивних змаганнях.

«Дорогі друзі, сьогодні ми вітаємо всіх учнів Золочівського району із закінченням навчального року. Ми вітаємо їхніх вчителів, котрі цілий рік сіяли розумне, добре і вічне. Ми вітаємо і дякуємо батькам, котрі чудово займалися своїми дітьми, за цю титанічну працю. 318 учнів Золочівщини уже завтра приступлять до розбудови нашої нової європейсько-української держави. Але наша сьогоднішня зустріч має особливий присмак тому, що ми зібралися сьогодні, аби привітати 23-ох учнів Золочівського району – найкращих учнів, подякувати їм та їхнім батькам за старання. А також нагородити грамотами та вже традиційними футболками «Талант 2017», – привітав учасників свята та їх батьків начальник відділу освіти Золочівської райдержадміністрації Володимир Бартошик.

Гордістю Золочівщини стали такі учні:

Дарія Сенчук – учениця 8 класу Золочівського НВК здобула у районному етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови – ІІ, хімії – ІІ, фізики – ІІІ місце;

Богдан Чепелюк – учень 9 класу Золочівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 – у районному етапі Всеукраїнської олімпіади з інформатики – ІІ, фізики – ІІ, хімії – ІІІ, математики – ІІІ місце, у обласному етапі – з математики – ІІІ місце;

Вікторія Демид – учениця 9 класу Золочівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 – у районному етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови – І, географії – І, трудового навчання - ІІ, хімії – ІІІ місце;

Діана Ірза - учениця 9 класу Золочівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 – у районному етапі Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання – І, географії - ІІ, біології – ІІІ місце, у обласному етапі з трудового навчання – ІІ місце;

Єлизавета Беспалько – учениця 9 класу Золочівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1– у районному етапі Всеукраїнської олімпіади з англійської мови – ІІ, географії – ІІІ, української мови – ІІІ місце;

Ольга Трач – учениця 9 класу Куровицької ЗОШ І-ІІІ ст. – у районному етапі Всеукраїнської олімпіади з правознавства - ІІ, хімії – ІІ, біології – ІІІ місце;

Віталій Шевелюк – учень 9 класу Золочівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 – у районному етапі Всеукраїнської олімпіади з біології – І, історії – І, правознавства – ІІІ місце;

Ірина Соляр – учениця 10 класу Золочівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – у районному етапі Всеукраїнської олімпіади з інформаційних технологій – І , християнської етики – І, біології – ІІ, української мови – ІІІ, історії – ІІІ місце, у обласному етапі – з християнської етики – І, біології – ІІІ місце;

Оксана Кучурка – учениця 10 класу Золочівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – у районному етапі Всеукраїнської олімпіади з хімії – І, біології – І, географії – ІІ, англійської мови – ІІІ місце, у обласному етапі – з біології – ІІ місце;

Лілія Ковалик – учениця 10 класу Золочівського економічного ліцею – у районному етапі Всеукраїнських олімпіад з української мови – І , англійської мови – І місце, в обласному етапі – з української мови – І, з англійської мови – ІІІ місце;

Ярина Ханенко – учениця 10 класу Золочівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 у районному етапі Всеукраїнської олімпіади з німецької мови – І, історії – ІІ, трудового навчання – ІІ місце, в обласному етапі – з німецької мови – ІІІ місце;

Ірина Галамай – учениця 10 класу Золочівського економічного ліцею у районному етапі Всеукраїнської олімпіади з географії – І, англійської мови – ІІ, християнської етики – ІІІ місце;

Ольга Сорока – учениця 10 класу Золочівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – у районному етапі Всеукраїнської олімпіади з екології – І , фізики – ІІ, християнської етики – ІІ місце;

Марта Нагірна – учениця 11 класу Великовільшаницької ЗОШ І-ІІІ ст. – у районному етапі Всеукраїнської олімпіади з екології – І, французької мови – ІІ, української мови – ІІ, хімії – ІІ, біології – ІІІ місце, у обласному етапі з екології – ІІІ місце;

Гордій Горуйко – учень 11 класу Великовільшаницької ЗОШ І-ІІІ ст. – у районному етапі Всеукраїнської олімпіади з історії – І, французької мови – І місце, у обласному етапі – з французької мови – ІІІ, історії – ІІІ місце;

Соломія Масник – учениця 11 класу Золочівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1- у районному етапі Всеукраїнської олімпіади з географії – ІІІ , екології – ІІІ, економіки – ІІІ, інформаційних технологій – ІІІ місце;

Каріна Бокшо – учениця 11 класу Золочівського економічного ліцею – у районному етапі Всеукраїнської олімпіади з екології – ІІ, англійської мови – ІІІ, математики – ІІІ місце;

Тетяна Буряк – учениця 11 класу Золочівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 у районному етапі Всеукраїнської олімпіади з інформаційних технологій – І, хімії – ІІІ, української мови – ІІІ місце;

Олександр Магулка – учень 11 класу Золочівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – у районному етапі Всеукраїнської олімпіади з правознавства – ІІ, трудового навчання – ІІ, англійської мови –ІІІ місце;

Ірина Рип’янчин – учениця 11 класу Золочівського економічного ліцею у районному етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови – І, англійської мови – І, екології – ІІ місце;

Дмитро Тимракевич – вихованець дитячо-юнацької спортивної школи – неодноразовий чемпіон області та призер Всеукраїнських турнірів з боротьби дзюдо;

Ігор Задорожний – вихованець станції юних техніків – чемпіон України з ракетомодельного спорту.

Святкову атмосферу для усіх присутніх створили учні Золочівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 під керівництвом учителів музики Надії Василівни Зарічної та Богдана Михайловича Зарічного. Глядачів потішили своїми талантами Мар’яна Мацідонська із композицєю «Україна», ансамбль «Вітрила юності» своєю вокально-хореографічною композицією «Не здолати Україну», а також виступила Лауреат першої премії обласного конкурсу «І слово, і пісня, матусю, тобі» Юлія Луцишин із піснею «Я люблю як сміється мама».

Учням, які отримали заслужені перемоги бажаємо не зупинятись на досягнутому й ще впевненіше йти до мети, а батькам і вчителям – дякуємо за талановитих і розумних дітей.



Мар'яна БОЙКО