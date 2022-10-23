Поради від МОЗ на випадок радіаційної аварії

Це може бути підвал або інше приміщення. Радіоактивний матеріал осідає на зовнішньому боці будівель, тому найкраще триматися якомога далі від стін і даху будівлі. Варто також тримати поруч домашніх тварин, не дозволяйте їм гуляти на вулиці. Якщо можливо, залишайтеся в кімнаті без вікон і зовнішніх дверей, зачиняйте вікна і двері, ущільніть отвори підручними засобами (скотч, змочена водою тканина тощо) та вимикайте системи вентиляції (кондиціонери або обігрівачі) у вашому будинку. Залишайтесь в укритті, допоки офіційна влада не надала інших вказівок.Користуйтесь повідомленнями від органів місцевої влади, ДСНС, поліції. Увімкніть телебачення, радіо, стежте за офіційними каналами інформації в соцмережах. Якщо місцева влада та ДСНС дають вказівки – виконуйте їх обов’язково.Зніміть верхній шар одягу. Так ви позбудетеся до 90% радіоактивного матеріалу. Робіть це обережно, аби не розтрусити радіоактивний пил. Помістіть одяг у пластиковий пакет або герметичний контейнер, тримайте його далі від людей і домашніх тварин.Прийміть душ з милом, голову помийте шампунем. Не використовуйте кондиціонери для волосся, оскільки вони можуть закріпити на ньому радіоактивний матеріал. Не тріть і не подряпайте шкіру, аби радіоактивний матеріал не потрапив у відкриті рани. Якщо можливості прийняти душ немає, вимийте з милом під проточною водою руки, обличчя та відкриті частини тіла. Якщо доступу до води немає, скористайтеся вологими серветками, вологою тканиною. Зверніть особливу увагу на руки й обличчя, протріть повіки, вії, вуха.Допоможіть вашим рідним і близьким виконати перераховані вище дії. За можливості робіть це в рукавичках і масці чи респіраторі.Вода у пляшках вважається безпечною, поки не отримано повідомлення від рятувальників чи влади про безпеку водопровідної води. Кип'ятіння водопровідної води не видаляє радіоактивні речовини, тому рекомендується мати запас води у герметичних контейнерах. Напої у холодильнику безпечні для вживання, а вода в інших місткостях у домі, наприклад, в унітазі або водонагрівачі, не містить радіоактивних речовин. Водопровідну або колодязну воду можна використовувати для миття тіла, а також пакувань з їжею і водою. Харчові продукти є безпечними, якщо зберігалися у герметичних контейнерах, холодильнику або морозильній камері. Перед відкриттям харчових контейнерів та використанням кухонного приладдя рекомендується протерти їх вологою тканиною або рушником. Використану тканину або рушник слід зберігати в герметичному контейнері в недоступному місці.При аваріях на ядерних об'єктах може виділятися радіоактивний йод (I-131), який накопичується в щитоподібній залозі та призводить до її опромінення й ураження. Калій йодид є єдиним ефективним препаратом для запобігання радіаційному ураженню щитоподібної залози. Однак калій йодид корисний лише в окремих ситуаціях та дозах, і його не слід приймати «про всяк випадок», оскільки це може завдати шкоди здоров'ю.