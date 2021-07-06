Мешканець Новоселища потрапив до лікарні з обмороженням

У неділю, 30 січня, у Золочівському районі 64-річний чоловік потрапив до лікарні з обмороженнями рук та ніг. Про це повідомили у ДСНС Львівщини.

64-річного мешканця села Новоселище Золочівського району госпіталізували в лікарню з обмороженням. Медики виявили обмороження першого та другого ступеня рук та ніг.

Щоб вберегтись від переохолодження та обмороження в Міністерстві охорони здоров’я України радять дотримуватись правил поведінки:

– одягатись тепло та багатошарово. Краще одягнути на себе кілька тонких кофт замість однієї теплої;

– захищати відкриті ділянки шкіри: вдягати рукавички, а ніс та вуха захищати шапкою, шарфом, піднятим коміром;

– уникати одягу, що тисне, аби зберегти тепло;

– перед виходом на вулицю поїсти, бажано щось висококалорійне;

– пити достатню кількість рідини в день. Якщо плануєте довгу прогулянку – візьміть з собою термос з чаєм;

– якщо проводити цілий день на вулиці – необхідно заходити щогодини у тепле приміщення;

– аби посилити кровообіг – можна зробити прості вправи для рук або ніг;

– варто відмовитись від алкоголю та куріння;

– не торкатись металу та не одягати прикраси із нього.



Щоб розпізнати обмороження, варто звернути увагу на стан шкіри людини: білий або сіро-жовтий колір ділянок, тверда на дотик або воскова та оніміння. Усе це свідчить про обмороження, відтак варто негайно звернутись до лікаря. Однак не можна чіпати обморожені ділянки тіла, розтирати шкіру, опускати уражені кінцівки у теплу воду або прикладати їх до батареї. Це призведе до ще більшого ураження.

Відтак краще дотримуватись принципу «внутрішнього зігрівання» уражених тканин: пити теплі напої, зігріватись та накласти термоізолюючі пов’язки (ватно-марлеві, бавовняні тощо).