До уваги керівників та власників закладів громадського харчування!

З метою недопущення харчових отруєнь населення в закладах громадського харчування Золочівська міська рада наголошує про дотримання санітарно-гігієнічних вимог чинного законодавства.

При настанні високої температури існує ризик виникнення спалахів харчових отруєнь, основними причинами таких спалахів є порушення правил особистої гігієни, технологій приготування їжі, зберігання харчових продуктів в антисанітарних умовах без належного температурного режиму. Факторами передачі інфекції найчастіше стають готові страви, молоко і молочні продукти, кондитерські вироби, які готуються «із запасом», що призводить до накопичення у продуктах збудників інфекційних захворювань.

Щоб запобігти виникненню гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь слід неухильно дотримуватися простих правил як особисто кожному в буденному житті так і під час роботи в закладах громадського харчування:

• ретельно мити руки з милом перед вживанням їжі, після повернення з вулиці та після кожного відвідування вбиральні;

• мити та тримати у чистоті всі поверхні та кухонні прилади, що використовуються для приготування їжі;

• окремо готувати і зберігати сирі та готові до вживання харчові продукти (сире м'ясо, птицю, рибу, овочі, фрукти тощо);

• для обробки сирих продуктів використовувати окремі кухонні прилади (ножі, обробні дошки тощо);

• дотримуватися технології приготування (добре прожарювати або проварювати продукти, особливо м'ясо, птицю, яйця і рибу);

• дотримуватись відповідного температурного режиму при зберіганні харчових продуктів (не залишати приготовлені харчові продукти при кімнатній температурі більше, ніж на 2 години);

• використовувати безпечну воду, не використовувати воду з неперевірених джерел;

• мити та обдавати окропом фрукти і овочі, особливо у разі споживання їх у сирому вигляді;

• не вживати продукти з вичерпаним терміном придатності, використовувати для приготування їжі тільки свіжі харчові продукти;

• запобігати проникненню комах та тварин до приміщень, де відбувається приготування їжі та зберігаються харчові продукти;

• уникати контактів з особами, які мають ознаки інфекційного захворювання.

У разі виявлення перших ознак гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь терміново зверніться до найближчої лікувальної установи. Самолікування небезпечне - попереджають у МОЗ України. Хворого бажано тимчасово (до прибуття лікаря) ізолювати від решти відпочиваючих. При тяжкому стані хворого негайно викликати швидку медичну допомогу.

Більш детальніше ознайомитись з вимогами державних органів з контролю за якістю харчових продуктів щодо організації харчування людей Ви можете у Законі України «Про основні принципи та вимоги щодо безпечності та якості харчових продуктів», Законі України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» та санітарних правилах для підприємств громадського харчування.



Бажаємо міцного здоров’я!